بالصور.. محافظ القليوبية يتناول الطعام مع المواطنين

تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الاثنين الحدائق والمتنزهات بنادي بنها الرياضي، حيث تجول بالنادي والتقط الصور التذكارية مع الأسر الموجودة وتمني لهم قضاء يوم ممتع كما قام ايضا بتوزيع الورود والحلوى علي الأطفال وسط بهجة وفرحة كبيرة من كل الأسر الموجودة بالنادي، حتى يسمح لها بدخول دار المسنين ببنها.

وأصرت إحدى السيدات علي تذوق المحافظ، بعض المخبوزات التي صنعتها بنفسها، كما حرص المواطنون علي التقاط الصور مع المحافظ لهم ولأطفالهم.

وداعب المحافظ المواطنين الذين طلبوا منه مشاركتهم تناول الفسيخ والأسماك قائلاً: انتظروا إدارة النادي سوف تقوم بتوزيع عليكم الفسيخ.

وقام المحافظ بتكريم الأم المثالية التي وقع عليها الاختيار من قبل مجلس إدارة نادي بنها الرياضي.

وتفقد المحافظ، الحدائق والمتنزهات بمدينة القناطر الخيرية ومراكز ومدن المحافظة وذلك للاطمئنان علي الحالة الأمنية للحدائق ومدي رضائهم عن الخدمة المقدمة وتواجد جميع الخدمات اللازمة للمواطن لقضاء شم النسيم.

وتوجه المحافظ، إلى مدينة القناطر الخيرية وقام بجولة داخل حديقة عفله وسط آلاف المواطنين الذين أتوا من جميع محافظات الجمهورية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة بمدينة القناطر الخيرية كما التقط المحافظ مع المواطنين الصور التذكارية وقام بتوزيع الورود والحلوى علي الأطفال ابتهاجا بأعياد الربيع.

كما تفقد المحافظ المراسي النهرية بنهر النيل، وأعطي تعليماته بمراعاتها السلامة الأمنية والتزام السائقين بعدم تحميل أعداد زائدة عن المصرح بها.

وأكد المحافظ، أن مدينة القناطر الخيرية شهدت إقبالا منقطع النظير من جميع محافظات القليوبية للتمتع بجمال المدينة الخلاب والاستمتاع بضفاف نهر النيل العظيم، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين بهذا الشكل الكبير يعد رسالة سلام وأمان من أرض القليوبية، حيث يحتفل الناس بأعيادهم وهم أمنين في جو أسري بهيج وهذه دلالة واضحة على استقرار الأمن بالدولة المصرية.