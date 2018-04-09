  • الإثنين 09 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:59 م
بحث متقدم
فاروق الباز: علي المصريين الاقتداء بـ"حتشبسوت"

علماء الأزهر لـ«مستشار الرئيس»: «إلزم تخصصك»

ضحايا مجزرة "دوما"

هل ترعى مصر هدنة جديدة في سوريا ؟

فشير

«فشير».. دبلوماسي سابق يُعيد محاولات توحيد المعارضة

الكويت

بعد قرارات الترحيل.. ما مصير نصف مليون مصري بالكويت؟

صورة الكلب الآخر مع أبطال الكتيبة 103

قصة«الكلب الضال» الذي أنقذ أبطال الكتيبة 103

غرق

غرق أسرة كاملة في النيل أثناء الاحتفال بشم النسيم

مرتضى منصور وإيهاب جلال

«مرتضى» يقبل استقالة إيهاب جلال: لا تلعب مع الأسد

كريسبين بلانت

الجنسية أجنبية.. والتهمة إخوان

ترامب

«ترامب»: ضربة عسكرية ضخمة على سوريا خلال 48 ساعة

إصابة فلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي على حدود غزة

بالصور.. محافظ القليوبية يتناول الطعام مع المواطنين

قبلي وبحري

تناول المحافظ المخبوزات
تناول المحافظ المخبوزات

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

محافظ القليوبية يقود مسيرة حاشدة ببنها

#

محافظ القليوبية: انتشال جثة أحد المواطنين بقرية بطوخ

#

إنشاء باكيات للباعة الجائلين بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة

#

تعليق ناري لـ"الإبراشي" على حادثة أسانسير مستشفى بنها

تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الاثنين الحدائق والمتنزهات بنادي بنها الرياضي، حيث تجول بالنادي والتقط الصور التذكارية مع الأسر الموجودة وتمني لهم قضاء يوم ممتع كما قام ايضا بتوزيع الورود والحلوى علي الأطفال وسط بهجة وفرحة كبيرة من كل الأسر الموجودة بالنادي، حتى يسمح لها بدخول دار المسنين ببنها.

وأصرت إحدى السيدات علي تذوق المحافظ، بعض المخبوزات التي صنعتها بنفسها، كما حرص المواطنون علي التقاط الصور مع المحافظ لهم ولأطفالهم.

وداعب المحافظ المواطنين الذين طلبوا منه مشاركتهم تناول الفسيخ والأسماك قائلاً: انتظروا إدارة النادي سوف تقوم بتوزيع عليكم الفسيخ.

وقام المحافظ بتكريم الأم المثالية التي وقع عليها الاختيار من قبل مجلس إدارة نادي بنها الرياضي.

وتفقد المحافظ، الحدائق والمتنزهات بمدينة القناطر الخيرية ومراكز ومدن المحافظة وذلك للاطمئنان علي الحالة الأمنية للحدائق ومدي رضائهم عن الخدمة المقدمة وتواجد جميع الخدمات اللازمة للمواطن لقضاء شم النسيم.

وتوجه المحافظ، إلى مدينة القناطر الخيرية وقام بجولة داخل حديقة عفله وسط آلاف المواطنين الذين أتوا من جميع محافظات الجمهورية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة بمدينة القناطر الخيرية كما التقط المحافظ مع المواطنين الصور التذكارية وقام بتوزيع الورود والحلوى علي الأطفال ابتهاجا بأعياد الربيع.

 كما تفقد المحافظ المراسي النهرية بنهر النيل، وأعطي تعليماته بمراعاتها السلامة الأمنية والتزام السائقين بعدم تحميل أعداد زائدة عن المصرح بها.

وأكد المحافظ، أن مدينة القناطر الخيرية شهدت إقبالا منقطع النظير من جميع محافظات القليوبية للتمتع بجمال المدينة الخلاب والاستمتاع بضفاف نهر النيل العظيم، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين بهذا الشكل الكبير يعد رسالة سلام وأمان من أرض القليوبية، حيث يحتفل الناس بأعيادهم وهم أمنين في جو أسري بهيج وهذه دلالة واضحة على استقرار الأمن بالدولة المصرية.








تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي على حدود غزة
» 11 مصدرًا لتمويل الإرهاب في إفريقيا
» 8 حالات غرق خلال احتفالات شم النسيم اليوم
» عاطل يلقي حقيبة أسلحة علي كمين ويهرب
» استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن
» «ترامب»: ضربة عسكرية ضخمة على سوريا خلال 48 ساعة
» الأمن العام يضبط 92 قطعة سلاح و147 طلقة نارية
» "تركي آل الشيخ" يمول تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي
» إصابة 4 أشخاص في حريق بالإسكندرية
» الرئيس الجزائري يفتتح مسجدًا عثمانيًا وخط مترو بالعاصمة
» مصرع 17 طفلًا فى سقوط سيارة من طريق جبلى

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:12 ص

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)