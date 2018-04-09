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غرق طفلة فى نهر النيل أثناء الاحتفال بـ«شم النسيم»

قبلي وبحري

غرق (أرشيفية)
غرق (أرشيفية)

مصطفى البحار

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النيل

طفلة

بني سويف

شم النسيم

الفشن

لقيت طفلة مصرعها غرقًا فى مياه نهر النيل أثناء احتفالها مع زميلاتها بشم النسيم على شاطئ  نهر النيل بمدينة الفشن جنوب بنى سويف.

وتلقى المقدم أحمد عاطف نائب مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارًا من قسم المسطحات المائية بمدينة الفشن بغرق طفلة  فى مياه نهر النيل أثناء احتفالها بشم النسيم.

وتبين من تحريات الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، أن الطفلة تدعى رحمة إبراهيم 11 سنة مقيمة بمدينة الفشن ذهبت مع بعض زميلاتها للاحتفال بيوم شم النسيم على شاطئ النيل بمدينة الفشن، أرادت الاستحمام فى مياه نهر النيل وبمجرد نزولها مياه النيل انزلقت قدمها داخل المياه ولأنها لا تجيد السباحة، لقيت مصرعها غرقا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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