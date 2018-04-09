“فيفا” يبيع 1.7 مليون تذكرة لكأس العالم

09 أبريل 2018 - 05:21 م





اختتم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"المرحلة الأولى من بيع تذاكر مباريات كأس العالم المقام في روسيا خلال يونيو المقبل، بتخصيص 394,433 تذكرة لجماهير اللعبة في أرجاء العالم والتي تم بيعها بشكل مباشر بدءاً من 13 مارس الماضي بحسب قاعدة الأولوية للأسبق عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.

وقد تم تخصيص معظم تذاكر هذه المرحلة للجماهير الروسية (216,134).

أما الدول العشر التالية صاحبة أكبر عدد طلبات على التذاكر فهي: الولايات المتحدة الأمريكية (16,462 تذكرة)، الأرجنتين (16,462)، كولومبيا (14,755)، المكسيك (14,372)، البرازيل (9,962)، البيرو (9,766) الصين (6,598)، ألمانيا (5,974)، أستراليا (5,905)، والهند 4,509).

ومنذ فتح باب بيع التذاكر خلال سبتمبر من العام الماضي قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتخصيص 1,698,049 تذكرة للجماهير من أرجاء العالم، وقد بلغت نسبة الإقبال من دول العالم على التذاكر إجمالي 53%. ومن المقرر أن تنطلق مرحلة البيع الأخيرة في 18 أبريل عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.

وبدءاً من ذلك التاريخ، وحتى نهاية منافسات كأس العالم FIFA في روسيا، ستكون الفرصة الأخيرة متاحة أمام جماهير المستديرة الساحرة لشراء التذاكر عبر الإنترنت بحسب قاعدة الأولوية للأسبق.

وتنطلق البطولة 14 يونيو 2018 المقبل بالمباراة الافتتاحية على أن تقام المباراة النهائية يوم 15 يوليو، ووفقًا لبيانات رسمية فإن التذاكر مقسمة إلى 4 فئات حسب أماكن الجلوس بالإستادات المستضيفة للمباريات، وتم تحديد سعر التذكرة فئة أولى للمباراة الافتتاحية بين روسيا الدولة المضيفة ودولة أخرى بسعر 550 دولارًا، والفئة الثانية 390 دولارًا، و220 و50 دولارًا للفئتين الثالثة والرابعة .

وفي مباريات دور المجموعات تم تحديد سعر التذاكر فئة أولى بنحو 210 دولارات، و165 دولارًا للفئة الثانية، و105 دولارات للثالثة و20 دولارًا للرابعة، بينما تم تحديد سعر تذاكر المباريات في دور الـ16 عند 245 و185 و115 و35 دولارًا للفئات الأربعة على الترتيب . وترتفع أسعار المباريات مع الأدوار النهائية فتبلغ سعر مباريات الدور الربع النهائي 365 و255 و175 و60 دولارًا للفئات الأربعة على الترتيب، وترتفع في الدور قبل النهائي إلى 750 و480 و285 و70 دولارًا . وفي مباراة المركزين الثالث والرابع تبلغ سعر التذاكر 365 و255 و175 و60 دولارًا للفئات الأربعة مع انخفاض إقبال الجمهور، بينما ترتفع أسعار المباراة النهائية لتصل إلى 1100 دولار للفئة الأولى و710 دولارات للثانية و455 دولارًا لثالثة و110 دولارات للرابعة .

وتقام مباريات البطولة على 10 استادات رياضية بدولة روسيا بسعة إجمالية 510.210 ألف مشجع؛ وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم إن مباريات كأس العالم التي أقيمت بالبرازيل 2014 شاهدها أكثر من 3 ملايين مشجع من داخل الاستادات، وهو ما يبشر بجني روسيا مليارات الدولارات حصيلة مشاهدة المباريات فقط .









