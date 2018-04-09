إيران ترد على الهجوم الإسرائيلي

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مطار التيفور

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، إدانتها بشدة للهجوم الصاروخي على مطار "التيفور" السوري فجر اليوم، والذي أودى بحياة 14 شخصًا من القوات السورية وحلفائها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: إن الغارات التي أعلنت روسيا وسوريا أنها نفذت من قبل سلاح الجو الإسرائيلي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتعقّد من ظروف الأزمة والمعاداة في المنطقة.

وذكر الدبلوماسي الإيراني، أن هذا الاعتداء يهدف إلى تغطية المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، محذرًا من أنه يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق أن أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن أربعة مقاتلين إيرانيين على الأقل راحوا ضحية القصف الذي تعرض له مطار "التيفور" (T4 ) في ريف حمص الشرقي، بينما يتحدث نشطاء سوريون عن 14 قتيلا بين القوات السورية وحلفائها.


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