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بالهند..

مصرع 17 طفلًا فى سقوط سيارة من طريق جبلى

عرب وعالم

سقوط سيارة
سقوط سيارة

خالد الشرقاوي

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الهند

سقوط سيارة

طريق جبلي

لقى 17 طفلاً مصرعهم اليوم الاثنين، فى الهند بسبب انحراف سيارة عن طريق جبلى بولاية "هيماجل برديش" الكائنة بشمال البلاد.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن مسئول رفيع بشرطة الإقليم قوله إنه تم انتشال 17 جثة فيما من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا، وكانت الحافلة تقل 30 تلميذًا عندما انحرفت عن الطريق وسقطت فى ممر ضيق، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.

يشار إلى أن طرق الهند هى الأكثر فتكًا حول العالم إذ لقى قرابة 150 ألف شخص مصرعهم جراء حوادث الطرق فى عام 2015، وذلك وفق أحدث إحصاءات حكومية.


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