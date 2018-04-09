  • الإثنين 09 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:58 م
بحث متقدم
كريسبين بلانت

الجنسية أجنبية.. والتهمة إخوان

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

أمريكا: لا نستبعد الخيار العسكري ضد «الأسد»

نجيب ساويرس

«ساويرس» يرد على «عودة حكم الإخوان»

إيران وإسرائيل

إيران ترد على الهجوم الإسرائيلي

مرتضى منصور وإيهاب جلال

«مرتضى» يقبل استقالة إيهاب جلال: لا تلعب مع الأسد

لعبة الحوت الازرق

50 خطوة تنهي حياة لاعبي الحوت الأزرق

ممدوح حمزة

«حمزة» يوجه 4 أسئلة نارية لـ«السيسي»

الفيفا

“فيفا” يبيع 1.7 مليون تذكرة لكأس العالم

الدكتور محمد البرادعي

تعليق «البرادعي» على «مجزرة دوما»

الكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

"الأزهر" ينفى ما نشرته "الحياة اللندنية" عن شيخ الأزهر

ردًا على «مجزرة دوما»..

أمريكا: لا نستبعد الخيار العسكري ضد «الأسد»

عرب وعالم

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

السورية لحقوق الإنسان: 1421 شخصًا قتلوا في 214 هجومًا كيميائيًا

#

طفلة تتحدى بشار: "ما بدى أكون بنتك"

#

الأزهر يخوض حربًا شرسة ضد عصابات التطرف والإرهاب

#

قوات «الأسد» تدخل «عفرين»

سوريا

أمريكا

الاسد

دوما

الهجوم الكيميائي

 قال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تستبعد تنفيذ ضربات جوية ضد نظام بشار الأسد ردًا على الهجوم الكيمائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

جاء ذلك خلال لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، مع ماتيس في مقر البنتاجون، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وحول خيارات بلاده للرد على الهجوم واحتمال الرد العسكري قال "ماتيس": "أنا لا أستبعد أي شيء الآن، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية ضد نظام الأسد".

وأضاف: "في وقت كانت فيه روسيا الجهة الضامنة لإزالة جميع الأسلحة الكيميائية في سوريا فإن أول شيء ينبغي النظر إليه هو سبب استمرار استخدامها".

وأردف بالقول "علينا العمل مع حلفائنا وشركائنا بدءًا من الناتو إلى قطر وجهات أخرى لمعالجة هذه القضية".

وأمس الأحد، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسد وحليفيه، روسيا وإيران، بجعلهم يدفعون "ثمنًا باهظًا" على خلفية الهجوم الكيماوي الذي أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» "تركي آل الشيخ" يمول تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي
» إصابة 4 أشخاص في حريق بالإسكندرية
» الرئيس الجزائري يفتتح مسجدًا عثمانيًا وخط مترو بالعاصمة
» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية
» طالبة تحاول الانتحار بسبب الحوت الأزرق
» مصرع 17 طفلًا فى سقوط سيارة من طريق جبلى
» إصابة 43 شخصًا جراء اصطدام حافلة بجسر فى نيويورك
» "صلاح" جاهز بدنيًا للعب أمام "مانشستر"
» مقتل 3 إيرانيين في الغارة الإسرائيلية على مطار «تيفور» السوري
» شرط "مرتضى" لإنهاء أزمة عبالله السعيد
» بالفيديو.. سر"الملاية" فى حديقة الحيوان

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:54 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)