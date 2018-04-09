» الرئيس الجزائري يفتتح مسجدًا عثمانيًا وخط مترو بالعاصمة

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في زيارة نادرة..

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الرئيس الجزئري عبدالعزيز بوتفليقة
الرئيس الجزئري عبدالعزيز بوتفليقة

خالد الشرقاوي

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مسجد عثماني

دشن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، مسجد "كتشاوة" العتيق، بالعاصمة، والذي أشرفت على أشغال ترميمه وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا).

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نادرة لبوتفليقة، حيث كان مرفوقًا بعدد من الوزراء، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، واستمع إلى شروحات حول عملية ترميم هذا المسجد، الذي يعود إلى الحقبة العثمانية.

وفي 2014، بدأت "تيكا"، أشغال ترميم المسجد بناء على اتفاق بين حكومتي البلدين، توج زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى الجزائر في 2013.

وأشرفت "تيكا"، التابعة لرئاسة الوزراء التركية، على أعمال ترميم المسجد، بفريق مختص وهيئة أكاديمية، وحرفيين ماهرين في فن التخطيط والنقش.

وأشرف على أعمال الرسم والكتابة، الخطاط التركي الشهير حسين قوطلو، الذي حظي بجائزة الرئاسة التركية للثقافة والفن في 2016، وذلك بالتعاون مع وزارة الشئون الدينية الجزائرية.

وفي فبراير 2018، زارت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، المسجد على هامش زيارة قام بها الرئيس التركي إلى الجزائر.

وبني مسجد كتشاوة عام 1520م، في منطقة القصبة، التي تشتهر باسم "المدينة القديمة"، في العهد العثماني (1518 - 1830) من قبل أحد أكبر قادة الأساطيل العثمانية وحاكم الجزائر آنذاك، خير الدين بربروس (1470- 1546).

وعقب الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830، استخدمه الفرنسيون مخزنًا، قبل هدمه وبناء كنيسة مكانه، وبقي يستخدم كنيسة لمدة 54 عامًا.

وحوّل الجزائريون الكنيسة إلى مسجد عقب إعلان الاستقلال في 1962، مع المحافظة على معالم الكنيسة، لكنه أغلق أبوابه في 2008، بعد أضرار لحقت به جراء زلزال عنيف ضرب العاصمة الجزائر في 2003.

من جهة أخرى، دشن بوتفليقة، خلال جولته بالعاصمة خط جديد لمترو الأنفاق، يربط ساحة الشهداء (الواقعة بالقرب من القصبة)، بحي عين النعجة جنوبيّها، ويمتد على قرابة 15 كلم.

وتعد هذه الخرجة نادرة بالنسبة للرئيس الجزائري، الذي يعاني من متاعب صحة جراء تعرضه لجلطة دماغية في 2013 أفقدته القدرة على الحركة.


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