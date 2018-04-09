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ضبط شابين يمارسا الشذوذ علي كورنيش سوهاج

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ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

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الداخلية

ضبط

كورنيش

شذوذ

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة المقدم أحمد عصام، من ضبط شاذين جنسيًا على كورنيش النيل الشرقى دائرة قسم ثان سوهاج، أثناء قيامهما بأعمال منافية للآداب بالطريق العام، من شأنها إثارة حفيظة المواطنين حيث كان يقبل كل منهما الآخر.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا بورود معلومات قد وردت لرئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بالمديرية أثناء المرور على المتنزهات والميادين والشوارع العامة لمتابعة الحالة الأمنية خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم بقيام شخصين بممارسة بعض الأفعال المنافية للآداب العامة بالطريق العام وأمام المارة.

وعلى الفور تم إخطار اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والذى وجه بسرعة التحرك لمكان البلاغ،  وفور والوصول لمكان البلاغ تبين قيام شخصين بالاحتكاك ببعضهما البعض بطريقة جنسية، وتم ضبطهما، وتبين أن الأول يدعى أ . ن . ع ويقيم دائرة مركز طما شمال المحافظة والثانى يدعى أ . م .ب ويقيم المنشأة جنوب سوهاج وبمواجهتهما بمحتوى البلاغ، اعترف الأول أنه شاذ جنسيًا وأنه حاول العلاج أكثر من مرة ولكنه فشل، وبفحص الهاتف المحمول الخاص به وجد عليها صور لبعض الشواذ جنسيًا، واعترف أنه يستخدمه فى ترتيب وعقد لقاءات الشذوذ وأنه عضو فى عدد من الجروبات للشواذ ويقوم بعملية التواصل معهم عن طريق الماسنجر والواتس آب.

وبمواجهة الثانى اعترف أنه تعرف عليه عن طريق الفيس بوك وأنه تواصل معه جنسيا أكثر من مرة وأنه كان فى عقد لقاء معه اليوم، وبتفتيش طيات المتهم الثانى عثر بحوزته على واقى ذكرى وعلبة فازلين طبى .

وبفحص الصفحة الخاصة بالمتهم الأول على موقع التواصل الاجتماعى وجد أنها بها العديد من الصور الخاصة بالشواذ، بالإضافة إلى محادثات جنسية على الخاص وتحديد مواعيد للقاءات وأرقام هواتف عدد من الشواذ وبعض التعليمات التى من شأنها إخفاء شخصياتهم وكيفية استدراج الشباب لممارسة الشذوذ معهم تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1227 إدارى قسم ثان سوهاج ويتم الآن العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة.


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