» "تركي آل الشيخ" يمول تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي

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أفادت تقارير صحفية أن المدير الفني الأجنبي المنتظر التعاقد معه للزمالك خلفا لإيهاب جلال، سيدخل ضمن صفقة حل ازمة عبد الله السعيد.

وسوف تشهد الساعات القادمة حسم الامور داخل القلعة البيضاء واتمام التعاقد من عدمه مع مدرب جديد، وخاصة بعد أن ترددت أنباء قوية أن المستشار تركي ال شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، والرئيس الأهلي الشرفي سيقوم بتمويل الصفقة خاصة انه قام بعرض اكثر من مدرب في الفترة للماضية على القلعة البيضاء، حسب صحيفة "الوطن".


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