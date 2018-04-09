  • الإثنين 09 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:00 م
بحث متقدم
كريسبين بلانت

الجنسية أجنبية.. والتهمة إخوان

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

أمريكا: لا نستبعد الخيار العسكري ضد «الأسد»

نجيب ساويرس

«ساويرس» يرد على «عودة حكم الإخوان»

إيران وإسرائيل

إيران ترد على الهجوم الإسرائيلي

مرتضى منصور وإيهاب جلال

«مرتضى» يقبل استقالة إيهاب جلال: لا تلعب مع الأسد

لعبة الحوت الازرق

50 خطوة تنهي حياة لاعبي الحوت الأزرق

ممدوح حمزة

«حمزة» يوجه 4 أسئلة نارية لـ«السيسي»

الفيفا

“فيفا” يبيع 1.7 مليون تذكرة لكأس العالم

الدكتور محمد البرادعي

تعليق «البرادعي» على «مجزرة دوما»

الكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

"الأزهر" ينفى ما نشرته "الحياة اللندنية" عن شيخ الأزهر

الأمن العام يضبط 92 قطعة سلاح و147 طلقة نارية

قضايا وحوادث

حملة امنية
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

الداخلية تضبط ترسانة أسلحة بالشرقية

#

القبض على مزارع بحوزته بندقية خرطوش فى المنيا

#

ضبط 2540 مخالفة مرورية وتنفيذ 1511 حكما بالمنيا

#

العثور على جثمان شاب مصاب بطلق نارى فى بورسعيد

الداخلية

سلاح

ضبط

الامن العام

تمكن  قطاع الأمن العام اليوم الاثنين، في حملة أمنية مكبرة؛ من ضبط حائزي وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

 وأسفرت الحملات -خلال 24 ساعة- عن ضبط 8 بنادق آلية، 18 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، 57 فرد خرطوش محلي الصنع، 147 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى خزينتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» "تركي آل الشيخ" يمول تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي
» إصابة 4 أشخاص في حريق بالإسكندرية
» الرئيس الجزائري يفتتح مسجدًا عثمانيًا وخط مترو بالعاصمة
» السعودية ترفع الحظر عن الجوافة المصرية
» طالبة تحاول الانتحار بسبب الحوت الأزرق
» مصرع 17 طفلًا فى سقوط سيارة من طريق جبلى
» إصابة 43 شخصًا جراء اصطدام حافلة بجسر فى نيويورك
» "صلاح" جاهز بدنيًا للعب أمام "مانشستر"
» مقتل 3 إيرانيين في الغارة الإسرائيلية على مطار «تيفور» السوري
» شرط "مرتضى" لإنهاء أزمة عبالله السعيد
» بالفيديو.. سر"الملاية" فى حديقة الحيوان

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:54 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)