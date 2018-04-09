الأمن العام يضبط 92 قطعة سلاح و147 طلقة نارية

09 أبريل 2018 - 06:17 م

تمكن قطاع الأمن العام اليوم الاثنين، في حملة أمنية مكبرة؛ من ضبط حائزي وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

وأسفرت الحملات -خلال 24 ساعة- عن ضبط 8 بنادق آلية، 18 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، 57 فرد خرطوش محلي الصنع، 147 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى خزينتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيقات.