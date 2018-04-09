أول تعليق من «شيرين» بعد زواجها

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زواج

شيرين عبد الوهاب

حسام حبيب

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة تجمعها مع زوجها المطرب حسام حبيب.

وعلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على الصورة، قائلة:" فيك من طبعى فيك من روحى، فيك كل اللى بتمناه".

واحتفل مساء السبت الماضى، كل من المطرب حسام حبيب والفنانة شيرين بزفافهما داخل إحدى الفيلات على طريق الإسكندرية الصحراوى، فى جو عائلى من أسرتيهما وأصدقائهما المقربين من داخل الوسط الفنى، منهم منة شلبى وإلهام شاهين، وظهرت شيرين وهى تُزف إلى حسام برفقة ابنتيها، ورقصتا معها.



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