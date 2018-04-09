إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

09 أبريل 2018 - 06:27 م

أصيب طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت في قرية "تل"، قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس قروي "تل"، منذر زيدان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي باتجاه الفتى باسل الهندي (15 عامًا)، خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الغربية من القرية، وفقًا لوكالة "الأناضول".

ونقل المصاب لمستشفى "رفيديا" الحكومي في نابلس لتلقي العلاج، حيث أدخل غرفة العمليات.

وأشار إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية، تزامنًا مع خروج الطلبة من مدارسهم، ما أدى لاندلاع مواجهات.