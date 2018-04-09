غرق أسرة كاملة في النيل أثناء الاحتفال بشم النسيم

09 أبريل 2018 - 07:00 م

خرج رب أسرة وزوجته ونجلهما للاحتفال بشم النسيم، على ضفاف نهر النيل في مركز قوص جنوبي محافظة قنا، اليوم الاثنين، إلا أن القدر كان له وجه آخر حيث غرقت الأسرة بأكملها في مياه النيل.

وأثناء استحمام الأسرة في نهر النيل بمنطقة الحمر والجعافرة بمركز قوص جنوبي المحافظة، غرق محمد عبدالموجود عبدالكريم، 40 عامًا، وزوجته فايزة صبحي ربيع، 35 عامًا، وابنهما هشام 16 عامًا، ولم يبق لهم أية أثر.

وبدورها، تحاول قوات الإنقاذ النهري بقنا، انتشال جثث الضحايا، وحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.