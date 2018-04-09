» قصة«الكلب الضال» الذي أنقذ أبطال الكتيبة 103

09 أبريل 2018 - 08:15 م

حكايات وأبطال يسطرون التاريخ بدمائهم في سيناء لتطهيرها من براثن الإرهاب ومخالب التكفيريين، ربما ما يصلنا عبر البيانات الرسمية التي تصدر عن المتحدث العسكري لا يكشف عن كل التفاصيل التي يعيشها رجال الجيش والشرطة حاملين أرواحهم على كفهم فإما النصر وإما الشهادة.

الضابط محمد طارق الوديع مؤلف ومغني الأغنية الأشهر مؤخرًا التي تخلد أسماء شهداء الكتيبة 103 التي كان يقودها الشهيد العقيد أحمد منسي، كشف عن واحدة من أغرب الوقائع التي حدثت مؤخرًا، والتي كان بطلها «كلب ضال»- أي من كلاب الشوارع ولا يتبع الكلاب البوليسية- والذي أنقذ أفراد الكتيبة من كمين عبارة عن لغم أرضي معد للتفجير في أفراد الكمين.

الضابط محمد طارق نشر القصة على صفحته مرفقة بصور الواقعة، ومستهلًا حكايته بوقائع تاريخية تحت عنوان ( مخلوقات ربنا فى الأرض )، قائلًا :« الرسول صل الله عليه و سلم كان مجوز بنته ام كلثوم لواحد كده اسمه عتيبه و عتيبه ده كان ابن عم النبى يعنى ابن ابو لهب ولما الرسول اعلن عن الرساله امر عم الرسول ابو لهب ابنه انه يطلقها راح عتيبه ده جه كده فى وسط الناس كلها وقال للنبى يا محمد انى كافر بالنجم إذا هوى و بالذى دنا فاتدلى وراح باصق فى الأرض على النبى وطلق بنته ، سيبك بقى من انه نبى تخيل واحد بيعمل كده فى بنت واحد قدام الناس كلها فالرسول زعل جدا و دعى ربنا من قهرته على بنته وقلة حيلته فى بداية الرساله وقال اللهم صلط عليه كلبا من كلابك ولما راح عتيبه حكى لابوه ابوه قال له و اللات و العذه انى اخاف عليك من دعوة محمد وطلع عتيبه رحله للشام و ابوه قال لهم ماتسيبوهوش ينام عادى كده افرشوله متاع عالى علشان مفيش حاجه تقدر توصله ورغم كده و هما نايمين جه أسد قعد يقلب فيهم ويشمشم لحد ما طلع جابه من نومته وفصل راسه عن جسمه و اخده و مشى اللى عايز اقوله ان كائنات الله عايشه فى طاعة الله وأوامرها من عند الله».





وتابع :« فى لواء الوحدات الخاصة الضفادع البشرية كان فيه بطل عظيم من أبطال عمليات إيلات و الحفار أسمه الرائد البطل على أبو ريشه رحمة الله عليه كان بيحكى لأبطال السيل أن الضفادع و هما رايحين يضربوا الحفار الإسرائيلى فى ابيدجان عاصمة ساحل العاج فى إفريقيا غطسوا و كانت المياه مليانه ألواح خشبيه لشجر والمياه ضاحله والرؤيه شبه معدومه فضلوا يزقوا فى الألواح دى لحد ما وصلوا للحفار ولغموه وهما فى خط سير العودة لقوا الألواح دى بتتحرك حوليهم !! و أكتشوا أنها تماسيح ومافيش تمساح قرب من ضفدع بشرى فسألت ساعتها إزاى يعنى !!؟ فواحد قاللى اللى خلق التماسيح أمر التماسيح فودانى لمستوى تانى خالص من الفكر أسمه كائنات الله فى الأرض طيب اللى شايف أن ده أوفر ومش منطقى يسمع قصة حصلت فى سيناء فى العملية الشامله من كام يوم بس».





وكشف «طارق» عن قصة «الكلب الضال»، قائلًا :« أبطال الصاعقة الكتيبة الباسلة 103 كانوا فى أحد الكماين بره علشان بينفذوا مخطط معين فى التحرك وهيباتوا فى الكمين ده لحد الصبح وفيه طريق كده قائد الكتيبه البطل داخل طالع عليه من و إلى الكمين ده ، الكتيبه كان معاها أخونا و زميلنا شريف هانى وشريف لاحظ أن فيه كلاب بلدى موجوده فى الكمين كتير و عرف أن الكلاب دى مولوده هنا و العساكر بتأكلها وتشربها وفضل شريف هو كمان يأكلهم و إتصاحب عليهم وفى يوم بالليل الساعه اربعه الفجر الكلاب فضلت تهوهو بشكل مبالغ فيه لدرجة أن العساكر ماعرفتش تنام و كلب أبيض بالتحديد عمال ييجى للعساكر ويهوهو زى مايكون بيبلغهم رساله ، العساكر قالت ماله الكلب ده اتجنن ولا ايه !!؟».





وأضاف :« وفضل الأمر كده لحد الصبح والصبح سمعوا إنفجار و جه كلب تانى لونه اصفر يتنطط على صاحبنا شريف ويطلع على بنطلونه وياخد خطوة فى اتجاه ويرجعله فاشريف فهم ان الكلب عايز يوريهم حاجه انا بتكلم عن كلاب ضاله لا متدربه ولا حد علمها أى حاجه كلاب بلدى عاديه جدا المهم مشيوا ورا الكلاب لقوا عبوه منفجره و الكلب الأبيض مقسوم نصين وميت و فى بقه سلك الصناره اللى بيفجر العبوه الكلب ده شاف تكفيرى زرع عبوه على الطريق اللى قائد الكتيبه رايح جاى عليه هو و رجالته فضل ينده عليهم لما يأس راح شادد سلك العبوه ببقه كان عايز يجيبها لهم علشان يعرفوا أن فيه عبوه اتزرعت فى طريقهم و طبعا العبوه انفجرت فيه وقسمته نصين ، كلاب ربنا فى الأرض بتحارب مع الحق بأوامر من الله الحق أسف أنى شبهت التكفيريين بالكلاب الكلاب أشرف بكتير منهم أسف لكل كلب ممكن أكون أذيته و أنا صغير أو كبير كائنات ربنا كلها جميله و ليها دور كبير ممكن يكون أكبر من دور بنى أدم فى وقت من الأوقات ، لما سمعت القصة دى من شريف و من قائد الكتيبه البطل اللى بيقول الكلب فدانى أفتكرت جمله من أوبريت الوطن الأكبر كانت بتقول ( لو نستشهد كلنا فيه صخر جبالنا راح يحاربكم ) أحنا كمان فى سيناء صخر جبالنا و ترابنا وكل مخلوقات ربنا مش هتسمح للخونه أبدا بالتدنيس على حبة رمل واحده وسلام للجدعان أوووووى اللى فى سيناء ويا بخت اللى فى سيناء».