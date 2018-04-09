» عاطل يلقي حقيبة أسلحة علي كمين ويهرب

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ضبط

كثفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، جهودها لضبط عاطل ألقى حقيبة بها أسلحة نارية بجوار أحد الكمائن بالدائري.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا أنه أثناء مرور النقيب معتز فؤاد ضابط مباحث بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، المعين خدمة القطاع الأول الدائري والقوة المرافقة له، اشتبه بأحد الأشخاص بناحية المرج اتجاه الجيزة وحال الاقتراب منه لضبطه وفحصه قام بإلقاء حقيبة كانت بيده، ولاذ بالفرار ولم تتمكن القوات من ضبطه.

وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، و2 طبنجة صوت ماركة AKOL دون خزينة، تحرر محضر بالواقعة ووجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بسرعة ضبط المتهم الهارب.


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