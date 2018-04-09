» 8 حالات غرق خلال احتفالات شم النسيم اليوم

09 أبريل 2018 - 08:51 م

شهدت اليوم محافظات الجمهورية، خلال احتفالات المواطنين بشم النسيم فى الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، العديد من حالات الغرق، وترصد "المصريون" حالات الغرق التي حدثت في إقليم مصر المختلفة.

غرق شخص ونجله بأسيوط

غرق شخص ونجله بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط بعد سقوط طفلين بإحدى الترع ، ومحاولة والدهما إنقاذهما فتم إنقاذ أحدهما ولقى أحد الأطفال ووالده مصرعهما.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير امن اسيوط قد تلقى اخطارا من المقدم خالد شريت رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ بوجود غريقين بإحدى الترع بقرية ام القصير بمركز منفلوط وبالانتقال والإسعاف تبين مصرع "عيد محمد عثمان سليم 48 سنة أم القصور لا يعمل ، ونجله كريم عيد محمد عثمان 7 سنوات وتم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى منفلوط المركزى ، وبالتحرى تبين سقوط طفلين بالترعة ومحاولة والدهما إنقاذهما فتمكن من إنقاذ احدهما ولقي مصرعه هو ونجله الأخر غرقا.

غريق في الإسماعيلية

وفي محافظة الاسماعيلية لقى شاب مصرعه غرقا أثناء استحمامه بترعة الإسماعيلية بمركز بلبيس، وتم إخطار شرطة الإنقاذ النهرى لاستخراج الجثة، وإخطار النيابة العامة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بغرق شاب أثناء قيامه بالاستحمام فى ترعة الاسماعيلية، ويقوم ضباط الإنقاذ النهرى بمحاولة استخراج الجثمان، وتم إخطار النيابة العامة.

‏غريقان فى أسوان

سجلت محافظة أسوان، اليوم، حالتى غرق، فى مياه نهر النيل، خلال شم النسيم، أولهما، عامل بمياه ترعة الشيخ زايد فى توشكى جنوب الوادى، يدعى محمد عبد الحميد عبده، 40 سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لقى مصرعه على الفور، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة أبو سمبل تحت تصرف النيابة.

والحالة الثانية لطفل يدعى يحيى عدلى 14 سنة، من قرية الحجز بحرى بمركز أدفو، والذى لقى مصرعه غرقًا فى مياه النيل بمدينة أدفو، أثناء الاستحمام والسباحة خلال الاحتفال بشم النسيم، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة أدفو.

غريق بقنا

وسجلت محافظة قنا الحالة الثالثة فى الغرق، حيث لقى طفل مصرعه، غرقًا أثناء نزوله للاستحمام فى نهر النيل بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بدفن الجثة.

غريقان فى القليوبية

سجلت محافظة القليوبية حالتي غرق، حينما لقى طفل 12 عامًا، مصرعه غرقًا بنهر النيل ببنها، أمام منطقة الفلل، والأخرى لشاب لقى مصرعه غرقا فى مياه كفر شكر، بعد نزوله للاستحمام أدت إلى وفاته.