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إعلامى: «السيسي» صنع حالة دهشة لكل المراقبين الأجانب

الحياة السياسية

نشأت الديهي
نشأت الديهي

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الديهى

المراقبين الأجانب

قال الإعلامى نشأت الديهي، إن موقع "أمريكان ثينكر" الأمريكى، نشر تقريرًا لكشف حساب للرئيس عبد الفتاح السيسى عن ولايته الأولى.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أن الموقع قال إن ولاية الرئيس الأولى تميزت بالتنمية الاقتصادية الناجحة.

مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، أكد أن الرئيس السيسى استطاع أن يصنع حالة من الدهشة لكل المراقبين الأجانب المهتمين بالوضع الاقتصادى المصري.


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