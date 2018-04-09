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إصابة فلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي على حدود غزة

إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي على حدود غزة

عرب وعالم

إصابة فلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة
أرشيفية

خالد الشرقاوي

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إسرائيل

فلسطين

غزة

أصيب 6 فلسطينيين، اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة" السلمية المتواصلة منذ 11 يومًا.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إن "6 فلسطينيين أصيبوا نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي تجاههم أثناء تواجدهم قرب الحدود الشرقية للقطاع".

وذكر القدرة أن الأطباء وصفوا جراح المصابين "بين المتوسطة والخطيرة".

ومنذ 30 شهر مارس الماضي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

وبلغ عدد الضحايا جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين، منذ بداية المسيرة 32 شهيدًا، فضلًا عن ألفين و 856 مصابًا.


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