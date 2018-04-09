» ترامب: سألتقي زعيم كوريا في هذا الموعد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أون في مايو/أيار أو في يونيو/حزيران المقبلين، لبحث نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.
وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، اليوم الإثنين، "نأمل التوصل إلى اتفاق حول نزع سلاح كوريا الشمالية النووي"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.وتابع "سنجتمع في مايو/أيار أو مطلع يونيو/حزيران، وأعتقد أنه سيكون هناك قدر كبير من الاحترام بين الجانبين".كما أعرب ترامب عن أمله في أن "تتطور علاقة مختلفة كثيرًا عما كانت عليه لسنوات عديدة".ومضى قائلًا "كان ينبغي على الرؤساء (الأمريكيين) السابقين عقد مثل هذه المحادثات".
وأمس (الأحد)، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي (لم يتم الكشف عن هويته) أن كوريا الشمالية أبلغت الولايات المتحدة للمرة الأولى استعدادها لبحث إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي عندما يلتقي الزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس الأمريكي.وتحدث المسؤول عن أن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين "أجروا اتصالات سرية" في الآونة الأخيرة أكدت خلالها بيونغ يانغ بشكل مباشر استعدادها لعقد هذه القمة غير المسبوقة. -