» ترامب: سألتقي زعيم كوريا في هذا الموعد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أون في مايو/أيار أو في يونيو/حزيران المقبلين، لبحث نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.



وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، اليوم الإثنين، "نأمل التوصل إلى اتفاق حول نزع سلاح كوريا الشمالية النووي"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.وتابع "سنجتمع في مايو/أيار أو مطلع يونيو/حزيران، وأعتقد أنه سيكون هناك قدر كبير من الاحترام بين الجانبين".كما أعرب ترامب عن أمله في أن "تتطور علاقة مختلفة كثيرًا عما كانت عليه لسنوات عديدة".ومضى قائلًا "كان ينبغي على الرؤساء (الأمريكيين) السابقين عقد مثل هذه المحادثات".