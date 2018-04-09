إصابة 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي على حدود غزة

09 أبريل 2018 - 10:43 م

أصيب 6 مدنيين فلسطينيين، اليوم الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة" السلمية المتواصلة منذ 11 يومًا.



وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، إن "6 فلسطينيين أصيبوا نتيجة إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي تجاههم أثناء تواجدهم قرب الحدود الشرقية للقطاع".

وذكر القدرة أن الأطباء وصفوا جراح المصابين "بين المتوسطة والخطيرة".

ومنذ 30 شهر مارس/ آذار الماضي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.