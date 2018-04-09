هنية: غزة تدخل مرحلة جديدة من المقاومة السلمية

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دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الإثنين، إلى استمرار الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل بصورة سلمية، مشددا على أن غزة "تدخل مرحلة جديدة من المقاومة السلمية" رغم امتلاكها الصواريخ.
وقال هنية، في خطاب ألقاه في مخيمات العودة على الحدود الشرقية لمدينة غزة "غزة تدخل مرحلة جديدة من المقاومة السلمية والشعبية خلال هذه المسيرة المباركة، سلاحنا وصواريخنا بيدنا، أنفاقنا معنا وتطور المقاومة ماض لكن هذا لا يتناقض مع ذلك".
وتابع "اليوم لنا درع وسيف، درع الجماهير، وسيف المقاومة".
وشدد هنية، على أن "مسيرة العودة هي مسيرة سلمية، أرجو من كل الفصائل وكل أبناء شعبنا أن يتفهموا مقتضى هذه المسيرة وهذه المرحلة".
وأضاف "سنستمر في مسيرة العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها، نقول لكن من يحاول أن يلتف على مطالبنا، إننا سنستمر في مسيرة العودة جمعة بعد جمعة، حتى تصل إلى الذروة في 15 مايو".

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