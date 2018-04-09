تيريزا ماي تفتح النار مجددا على روسيا

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كررت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الإثنين، اتهامها لموسكو بتسميم العميل الروسي السابق، سيرجي سكريبال، معلنة أن روسيا وحدها لديها "القدرة والنية والدافع" للقيام بعمل من هذا النوع.
وقالت ماي بعد لقائها نظيرها الدنماركي، لارس لوكي راسموسن "ما من تفسير معقول بخلاف مسئولية روسيا".
وقالت ماي "لا تجتمع لدى أي بلد آخر القدرة والنية والدافع للقيام بعمل كهذا".
وتتهم بريطانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو، بتسميم العميل الروسي السابق، سيرجي سركيبال، وابنته يوليا، في سالزبري في 4 مارس، بواسطة غاز الأعصاب "نوفيتشوك".
ويستخدم مسمى "نوفيتشوك" للإشارة إلى مجموعة من المركبات الكيميائية القوية والقاتلة، التي تفيد تقارير أن الحكومة السوفياتية طورتها أواخر الحرب الباردة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وقالت ماي، إن لدى روسيا "تاريخا من تدبير الدولة للاغتيالات" التي تستهدف بخاصة المنشقين.
وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية، ان روسيا تشكل "تهديدا مشتركا" لأمن أوروبا "على عدة جبهات".
واتهمت ماي روسيا بتنفيذ "حملة تجسس إلكتروني وتعطيل (تدخل في الانتخابات) استهدفت أيضا الدنمارك".
وتنفي روسيا بشدة أي تورط في تسميم سكريبال، متهمة في المقابل بريطانيا والاستخبارات الأمريكية.
وأدت الأزمة بين روسيا والغرب إلى أكبر موجة طرد متبادل للدبلوماسيين في العصر الحديث.
ولا يزال سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى، إلا أن وضعهما الصحي تحسن، ولم تعد حالتهما حرجة.

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