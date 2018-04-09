دي ميستورا: المدنيون في سوريا يدفعون ثمنا باهظا

09 أبريل 2018 - 11:16 م

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الإثنين، حول الهجوم الذي تعرضت له مدينة دوما السورية بأسلحة كيمياوية.



وقدم المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إحاطته عبر دائرة تليفزيونية مغلقة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، حيث قال: التوتر يزداد على المستوى الدولي بسبب الوضع في سوريا، مشيراً إلى أن مدينة دوما السورية تشهد قصفًا وتدميرًا بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤكداً أن المدنيين في سوريا يدفعون ثمناً باهظاً.



وأضاف دي ميستورا: الأمم المتحدة ليست في موقف يسمح لها التحقق من وقوع هجوم كيماوي بدوما، مضيفاً أن أي استخدام للأسلحة الكيمياوية يثبت وقوعه هو أمر فظيع.



وأضاف المبعوث الأممي: النظام السوري وصف الهجوم الكيمياوي على دوما بأنه مجرد ادعاء، مشيراً إلى أنه يجب وضع آلية للتحقق من مزاعم وقوع هجمات كيمياوية في سوريا.



وقال، إن مخاطر التصعيد تتزايد في سوريا، ومهاجمة "تي فور" لم تتبناه أي دولة، مضيفاً: ندعو كافة الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس في سوريا.

