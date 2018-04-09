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فسيخ

"المصريون استهلكوا فسيخ ورنجة بـ 2.5 مليار جنيه"

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"المصريون استهلكوا فسيخ ورنجة بـ 2.5 مليار جنيه"

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فسيخ
فسيخ

المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الشعب المصرى استهلك فسيخ ورنجة، بـأكثر من 2.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم استيراد رنجة بمبلغ 140 مليون دولار، معلقا: "المهم المصريين مبسوطين.. وكل سنة وأنتم طيبين".
وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كافة المواطنين في كافة أنحاء الجمورية خرجوا للاحتفال بيوم شم النسيم بكل أمان وطمأنينة.


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