مفاجأة بشأن حكم إعادة نشاط "أوبر" و"كريم"

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كشف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، عن أن حكم محكمة الأمور المستعجلة الخاص بإعادة نشاط "أوبر وكريم" بعد وقف نشاطهما من مجلس الدولة باطل ومخالف للدستور وقانون مجلس الدولة.
وأضاف "الجمل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن المختص بوقف أحكام مجلس الدولة من المفترض أن تكون محاكم مجلس الدولة، وليس محاكم الأمور المستعجلة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قد أمرت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، بوقف تراخيص مزاولة شركتى "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى، وذلك لحين الفصل فى القضية من المحكمة الإدارية العليا.

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