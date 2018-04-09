خبير معلوماتي يكشف معلومة صادمة عن"الفيسبوك"

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احترس من "فيسبوك" قد يمنعك من دخول أمريكا

المصريون ـ متابعات

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قال خبير تكنولوجيا المعلومات، شريف عبدالباقي، إن المطاردة القانونية لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لن تكون ذات جدوى إلا إذا نجح الاتحاد الأوروبي في إثبات اختراق خصوصية بيانات مواطنين؛ لأن جزء كبير من المشكلة هي في إطار الداخل الأمريكي تشكك في العملية الانتخابية والتأثير الروسي عليها.
وأضاف عبدالباقي خلال مشاركته عبر برنامج وراء الحدث، الذي يذاع على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أن هذا يعتبر جرس إنذار في المنطقة العربية بحيث تستطيع الحكومات إحداث ترميم في البنية التشريعية لحماية خصوصية بيانات المستخدمين للانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي بدأت تشكل جزء كبير من الرأي العام والتغيرات.
من جانبه قال الأستاذ في أمن الشبكات الإلكترونية، الدكتور أمير النمرات، إن خطوة فيسبوك بإرسال إشعار للمستخدمين المتضررين من فضيحة كمبريدج أنالتيكا من أجل ترميم ما تصدع في امبراطورية فيسبوك حول الفضائح الأخيرة، وكما هو معروف فإن الفيسبوك لديه تاريخ أسود ومن الصعب تبييضها بهذه السهولة، لكن توقيت هذه الإجراءات تحديدا وقبل مثول رئيس مجلس إدارة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أمام الكونجرس الأمريكي هي يمكن أن تكون خلف هذه الإجراءات المحتملة حاليا، فهذا لن يفيد المستخدمين كونهم سويف يستعيدون الثقة أم لا.

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