» ندم واعتذار مؤسس "فيسبوك" قبل هذا الأمر

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أعلن رئيس مجلس ادارة فيسبوك مارك زوكربيرج ،الإثنين، أنه يتحمل شخصيا مسؤولية الثغرات الأمنية في اكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم مع اقتراب موعد مثوله امام الكونجرس.
ونشرت لجنة من الكونجرس تعليقات لزوكربيرج ج تضمنت اعترافات له بأنه كان مثاليا جدا وفشل في إدراك كيف يمكن لهذه المنصة التي يستخدمها ملياري شخص ان يتم استغلالها والتلاعب بها.
وسيمثل زوكربيرج، البالغ 33 عاما ،الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ، والأربعاء أمام مجلس النواب وسط عاصفة حول سرقة معلومات ملايين الأشخاص من مستخدمي الموقع من قبل شركة كامبريدج اناليتيكا البريطانية التي عملت لصالح حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال زوكربيرج في شهادة مكتوبة نشرتها لجنة التجارة في الكونجرس: «لم تكن لدينا رؤية واسعة كفاية لمسؤوليتنا، وهذا كان خطأ كبير. لقد كان خطأي وأنا اعتذر».
وأضاف: «أنا بدأت فيسبوك وأنا أديره وأنا مسؤول عما يحدث هنا».
وفي تعليقاته المكتوبة وصف زوكربيرج فيسبوك بأنها «شركة مثالية ومتفائلة»، وقال «لقد ركّزنا على كل الأشياء الجيدة التي يمكن ان ينتج عنها وصل الأشخاص بعضهم ببعض».
لكنه اعترف انه «من الواضح الآن أننا لم نفعل ما ينبغي لمنع استخدام هذه الأدوات للأذية أيضا. وهذا ينطبق على الأخبار المضللة والتدخل الأجنبي في الانتخابات وخطاب الكراهية إضافة إلى المطورين وخصوصية البيانات».
وعدد زوكربيرج قائمة من الخطوات التي اعلنها فيسبوك وتهدف إلى تجنب الاستخدام غير المناسب للمعلومات من طرف ثالث مثل كامبريدج اناليتيكا، وأشار إلى أن تطبيقات أخرى يتم التقصي عنها لتحديد ما اذا كان اصحابها قد قاموا بعمل خاطىء.
وقال زوكربيرج الذي شوهد الاثنين في الكابيتول هيل حيث كان له لقاء خاص على الأقل هناك «نحن في عملية تقصي عن كل تطبيق كان له دخول على كمية كبيرة من المعلومات قبل ان نقفل منصتنا عام 2014».
وأضاف: «إذا اكتشفنا نشاطا مشبوها، سوف نقوم بتدقيق جنائي كامل. وإذ وجدنا أن أحدا قد استخدم البيانات بشكل غير مناسب فسوف نحظرهم ونخبر كل الأشخاص الذين تأثروا».
وأعلن فيسبوك الأسبوع الماضي عن إعدادات جديدة لحماية الخصوصية ستكون جاهزة الاثنين، وأنه سيبلغ الـ87 مليون مستخدم الذين تأثروا بسرقة البيانات.

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