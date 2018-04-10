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"المالية" : بيع سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو

الحياة السياسية

وزير المالية، عمرو الجارحي
وزير المالية، عمرو الجارحي

المصريون ووكالات

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أعلنت الحكومة المصرية، عن بيعها سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو ( 2.46 مليار دولار ) على شريحتين 8 سنوات و12 سنة، بفائدة 4.75 بالمائة و 5.62 بالمائة على التوالي.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان مساء الاثنين إن طلبات الشراء تخطت 7.5 مليار يورو.
وأوضح اليبان أن إصدار مصر هذه السندات المقومة باليورو، هو الطرح الأول من نوعه، حيث اعتادت البلاد خلال السنوات الماضية طرح سندات دولية مقومة بالدولار.
واعتبر وزير المالية المصري عمرو الجارحي في البيان تغطية الطرح نحو 3.8 مرة "يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري".
وأوضح الجارحي أن حصيلة السندات المقومة باليورو ستوجه للبنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة.
ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، باعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة، وتلقت طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار ليعادل 36.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.
وخلال العام 2017، اقترضت مصر 18.8 مليار دولار كما سددت 30 مليار دولار، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لجهات حكومية.
فيما تعتزم القاهرة سداد 12 مليار دولار خلال 2018، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. -

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