  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:54 ص
بحث متقدم
غارات علي سوريا

"ملامح الحرب العالمية الثالثة بدأت لهذا السبب"

غرق

مصرع 16 شخصًا غرقًا بينهم أسرتان كاملتان

أوبر

مفاجأة بشأن حكم إعادة نشاط "أوبر" و"كريم"

فسيخ

"المصريون استهلكوا فسيخ ورنجة بـ 2.5 مليار جنيه"

فاروق الباز: علي المصريين الاقتداء بـ"حتشبسوت"

علماء الأزهر لـ«مستشار الرئيس»: «إلزم تخصصك»

ضحايا مجزرة "دوما"

هل ترعى مصر هدنة جديدة في سوريا ؟

الكويت

بعد قرارات الترحيل.. ما مصير نصف مليون مصري بالكويت؟

صورة الكلب الآخر مع أبطال الكتيبة 103

قصة«الكلب الضال» الذي أنقذ أبطال الكتيبة 103

كريسبين بلانت

الجنسية أجنبية.. والتهمة إخوان

ترامب

«ترامب»: ضربة عسكرية ضخمة على سوريا خلال 48 ساعة

حصيلة ضحايا شم النسيم..

مصرع 16 شخصًا غرقًا بينهم أسرتان كاملتان

قضايا وحوادث

غرق
غرق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إسرائيل ترفض التحقيق في أحداث يوم الأرض

#

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث شارع السودان

#

إحباط تسلل 15 شخصًا إلى ليبيا

#

اليوم.. الحكم على المتهمين في أحداث "منزل الفتنة" بأطفيح

لقي 16 مواطنًا مصريًا، مصرعهم غرقا، الإثنين، لأسباب بينها عدم إجادة السباحة، وذلك على هامش احتفالات تشهدها البلاد بعيد الربيع.
جاء ذلك وفق ما نقله إعلام محلي ورسمي، من بينه وكالة الأنباء الرسمية وبوابة الأهرام المملوكة للدولة، عن مسؤولين أمنيين.
وشهدت محافظة أسوان (جنوب) مصرع طفل وعامل، غرقًا أثناء استحمام الأول بنهر النيل، لعدم إجادته السباحة، والثاني بترعة (مجرى مائي)، دون ذكر سبب الوفاة.
فيما لقي عامل وزوجته ونجله، مصرعهم، غرقًا بنهر النيل، لعدم إجادتهم السباحة أثناء الاستحمام به، كما توفي طفل آخر أثناء الاستحمام بنهر النيل، بمحافظة قنا (جنوبي البلاد).
وتكررت المأساة في محافظة سوهاج (جنوب)، حيث لقي شاب مصرعه غرقا بنهر النيل.
وشهدت محافظة أسيوط (جنوب) 4 حالات غرق، من بينها ثلاثة من أسرة واحدة زوج وزوجته وابنهما أثناء استحمامهم في مياه النيل.
وفي محافظة بني سويف (وسط)، لقيت طفلة مصرعها غرقا في مياه نهر النيل أثناء احتفالها بعيد الربيع، حيث أرادت الاستحمام في النهر، وبمجرد نزولها انزلقت قدمها داخل المياه، وجرفتها.
وشمالاً شهدت، محافظتا المنوفية والقليوبية، غرق طفل وشابين أثناء استحمامهم بنهر النيل ومجرى مائي.
فيما شهدت محافظة الإسماعيلية (شمال/ شرق)، غرق شاب أثناء استحمامه بمجرى مائي.
وإثر ذلك، تولت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع، وفق المصادر الإعلامية ذاته.
ولم تصدر وزارة الصحة حتى الساعة نهاية يوم الإثنين، حصيلة بشأن وجود حوادث وقعت باحتفالات عيد الربيع من عدمه.
واحتفالاً بعيد الربيع يتوجه مواطنون في عدة محافظات مصرية، إلى الاستحمام في مياه النيل، خاصة في صعيد مصر (جنوبي البلاد).
وتشهد مصر احتفالات كرنفالية منذ صباح الإثنين بعيد الربيع المعروف باسم "شم النسيم"، وسط إجراءات أمنية وتنفيذية متواصلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» "المالية" : بيع سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو
» القصة الكاملة للجاسوس "الروسي" في بريطانيا
» بوتين يحذر العالم من أي "استفزازات وتكهنات"
» آخر تطورات أزمة إيهاب جلال ونادي الزمالك
» خبير معلوماتي يكشف معلومة صادمة عن"الفيسبوك"
» غرق أسرة كاملة في النيل أثناء الاحتفال بشم النسيم
» ترامب: سألتقي زعيم كوريا في هذا الموعد
» «مرتضى» يقبل استقالة إيهاب جلال: لا تلعب مع الأسد
» إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي على حدود غزة
» 11 مصدرًا لتمويل الإرهاب في إفريقيا
» عاطل يلقي حقيبة أسلحة علي كمين ويهرب

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • شروق

    05:38 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)