مصرع 16 شخصًا غرقًا بينهم أسرتان كاملتان

10 أبريل 2018 - 02:57 ص

لقي 16 مواطنًا مصريًا، مصرعهم غرقا، الإثنين، لأسباب بينها عدم إجادة السباحة، وذلك على هامش احتفالات تشهدها البلاد بعيد الربيع.



جاء ذلك وفق ما نقله إعلام محلي ورسمي، من بينه وكالة الأنباء الرسمية وبوابة الأهرام المملوكة للدولة، عن مسؤولين أمنيين.



وشهدت محافظة أسوان (جنوب) مصرع طفل وعامل، غرقًا أثناء استحمام الأول بنهر النيل، لعدم إجادته السباحة، والثاني بترعة (مجرى مائي)، دون ذكر سبب الوفاة.



فيما لقي عامل وزوجته ونجله، مصرعهم، غرقًا بنهر النيل، لعدم إجادتهم السباحة أثناء الاستحمام به، كما توفي طفل آخر أثناء الاستحمام بنهر النيل، بمحافظة قنا (جنوبي البلاد).



وتكررت المأساة في محافظة سوهاج (جنوب)، حيث لقي شاب مصرعه غرقا بنهر النيل.



وشهدت محافظة أسيوط (جنوب) 4 حالات غرق، من بينها ثلاثة من أسرة واحدة زوج وزوجته وابنهما أثناء استحمامهم في مياه النيل.



وفي محافظة بني سويف (وسط)، لقيت طفلة مصرعها غرقا في مياه نهر النيل أثناء احتفالها بعيد الربيع، حيث أرادت الاستحمام في النهر، وبمجرد نزولها انزلقت قدمها داخل المياه، وجرفتها.



وشمالاً شهدت، محافظتا المنوفية والقليوبية، غرق طفل وشابين أثناء استحمامهم بنهر النيل ومجرى مائي.



فيما شهدت محافظة الإسماعيلية (شمال/ شرق)، غرق شاب أثناء استحمامه بمجرى مائي.



وإثر ذلك، تولت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع، وفق المصادر الإعلامية ذاته.



ولم تصدر وزارة الصحة حتى الساعة نهاية يوم الإثنين، حصيلة بشأن وجود حوادث وقعت باحتفالات عيد الربيع من عدمه.



واحتفالاً بعيد الربيع يتوجه مواطنون في عدة محافظات مصرية، إلى الاستحمام في مياه النيل، خاصة في صعيد مصر (جنوبي البلاد).

