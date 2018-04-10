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قدمنا لترامب عدة خيارات للرد على هجوم "الدوما"

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قال مسؤول عسكري أمريكي، إن وزارة الدفاع "البنتاغون" قدمت سلسلة خيارات للرئيس، دونالد ترامب، للرد على الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري، السبت الماضي، على "دوما" بالغوطة الشرقية المحاصرة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، المتحدث باسم البنتاغون، العقيد، باتريك ريدر؛ ذكر فيها أن رئيس الأركان العامة، الجنرال، جوزيف دونفورد، قدم عدة خيارات لترامب بشأن الرد على هجوم دوما.
لكن المتحدث رفض الخوض في مزيد من التفاصيل حول تلك الخيارات التي قدمها دونفورد.
وفي رد منه على سؤال حول كيفية تقييم الجيش الأمريكي للهجوم الكيميائي المذكور، وهل يقتضي ردًا عسكريًا أم لا، قال ريدر "الصور التي شاهدناها على شاشات التلفاز مفزعة، وبالتأكيد نجري تقييم خيار الرد العسكري".
وتابع المتحدث قائلا "وإذا كنا سنرد بشكل ما، فلن أتحدث عن أي خيار سنلجأ إليه في ردنا. فمهمتنا تقديم الخيارات للرئيس(ترامب) فقط. ففي ضوء هذه الحادثة المفزعة، ننظر للخيارات العسكرية المحتملة، وهذا نقدمه للرئيس".
وفي تصريحات مماثلة للأناضول، قال أريك باهون، أحد متحدثي البنتاغون، إن هناك بعض الخيارات المطروحة على الطاولة بشأن الرد على هجوم الدوما، مضيفًا "بعضها عسكري، وبعضها دبلوماسي، لكن دون أن يقرر الرئيس لا يمكنني الحديث عن ذلك"
وقتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات، السبت، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصدر طبي. 

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