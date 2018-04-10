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العثور على بقايا أقدم إنسان بالتاريخ بالسعودية

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أقدم إنسان بالتاريخ
أقدم إنسان بالتاريخ

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اقدم إنسان بالتاريخ

تمكن فريق جيولجي سعودي من العثور على بقايا لأقدم إنسان بالتاريخ خارج نطاق فلسطين وأفريقيا .

وذكرت صحيفة "المناطق" السعودية أن العينة التي تعود إلى 85 ألف عام، تم اكتشافها من قبل الفريق العلمي، شمالي غرب المملكة، قبل أيام.

 

وأوضح أن الفريق العلمي المشترك مكون من هيئة المساحة الجيولوجية، والهيئة العامة السعودية للسياحة والتراث الوطني، وجامعة الملك سعود، ومؤسسة ماكس بلانك لعلوم تاريخ الإنسان، وجامعة أكسفورد، وجامعة كامبردج، وجامعة أستراليا الوطنية، وجامعة جنوب ويلز الجديدة في أستراليا.

 

وأكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، حسين بن مانع العتيبي، أن "هذه الأحفورة المكتشفة عبارة عن عظمة عقلة من الأصبع الأوسط، يتجاوز طولها ( 32 ) مم، وقطرها لا يتجاوز ( 9 ) مم، وقد حفظت بشكل جيد، في رسوبيات بحيرات قديمة من عصر (الهولوسين) وسط الكثبان الرملية في صحراء النفوذ، وتعرف المنطقة التي تم العثور على الأحفورة فيها (بحيرة الوسطى القديمة) التي تبعد 140 كم شرق محافظة تيماء في منطقة تبوك، شمال غرب المملكة".

وبين أن "هذه الأحفورة تمثل أول دليل ملموس لتواجد الإنسان القديم واستيطانه في المملكة قبل حوالي 85,000 سنة. وتعدّ أقدم أحفورة خارج نطاق أفريقيا وفلسطين".

وأوضح أن "الأدوات والمعدات الصخرية المصنوعة من الصخور الموجودة في المنطقة مشابهة لأدوات العصر الحجري الأوسط في أفريقيا، والتي نقلها الإنسان إلى جزيرة العرب خلال فترات مطيرة رُبطت بالتأثير المداري، والذي أوجد أيضا بيئة مناسبة للعيش والانتشار للحيوانات الأفريقية مثل فرس النهر والجواميس والظبي والثعابين والطيور".


 

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