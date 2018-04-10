» مطالبة بمثول ترامب أمام المحكمة لمواجهة الممثلة الإباحية

10 أبريل 2018 - 06:32 ص

طالب محامي الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز بضرورة مثول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام إحدى المحاكم للإجابة حول بعض الأسئلة المتعلقة بحصول موكلته على مبلغ مالي قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة مقابل عدم الإعلان عن ممارسة ترامب الجنس معها .



ويتركز الخلاف على ما إذا كان الاتفاق صحيحا وما إذا كان يجب تسوية المسألة في محكمة تنعقد جلساتها علانية أم من خلال التحكيم السري.



وأكد ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الخميس إنه لم يعلم بدفع هذا المبلغ من أجل سكوت الممثلة واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.



وسبق أن نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب قد مارس الجنس مع دانيالز.



وقالت الممثلة في مقابلة ببرنامج (60 دقيقة) على قناة (سي.بي.إس) التلفزيونية في الفترة الأخيرة إنهما مارست الجنس مرة وشعرت بعد ذلك بأنها مضطرة لتوقيع اتفاق السكوت.



ويطالب محامون عن ترامب بتعويض قدره 20 مليون دولار لمخالفتها بنود الاتفاق.



ويريد مايكل كوهين محامي ترامب، الذي قال إنه دفع 130 ألف دولار من ماله الخاص، تسوية الموقف من خلال التحكيم السري كما يقضي الاتفاق.



أما محامي الممثلة فيريد تسوية الموقف من خلال جلسات علنية.

