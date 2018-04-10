أبو تريكة يفجر مفاجأة مدوية عن علاقته بالإخوان

10 أبريل 2018 - 06:46 ص

كشف الإعلامي أحمد سعيد الرياضي أحمد سعيد أنه تواصل مع أسطورة مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة عن طريق شخص مقرب جدًا له لاستجلاء الحقيقة حول علاقته بجماعة الإخوان .



وقال "سعيد" في برنامجه المذاع على قناة "الحدث اليوم" إن "تريكة" قال - من خلال الوسيط - إنه ليس له أي علاقة بالإخوان .. وأنه فقط انتخبهم لاعتقاده بأنهم أصحاب مشروع إسلامي لإقامة دولة تسير وفق الشريعة ".



وأضاف سعيد : "أبو تريكة أخبرني أنه هاجم الإخوان خلال حكمهم ، وأن الإعلام يركز على المقطع الذي أعلن فيه انتخاب الرئيس الأسبق مرسي".



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