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أبو تريكة يفجر مفاجأة مدوية عن علاقته بالإخوان

الرياضة

أبو تريكة
أبو تريكة

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الإخوان

محمد ابو تريكة

كشف الإعلامي أحمد سعيد الرياضي أحمد سعيد أنه تواصل مع أسطورة مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة عن طريق شخص مقرب جدًا له لاستجلاء الحقيقة حول علاقته بجماعة الإخوان .

وقال "سعيد" في برنامجه المذاع على قناة "الحدث اليوم" إن "تريكة" قال - من خلال الوسيط - إنه ليس له أي علاقة بالإخوان .. وأنه فقط انتخبهم لاعتقاده بأنهم أصحاب مشروع إسلامي لإقامة دولة تسير وفق الشريعة ".

وأضاف سعيد : "أبو تريكة أخبرني أنه هاجم الإخوان خلال حكمهم ، وأن الإعلام يركز على المقطع الذي أعلن فيه انتخاب الرئيس الأسبق مرسي".

الفيديو:


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