  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:23 ص
بحث متقدم
بشار الأسد

تغريدة خاشقجي تتحول إلي استفتاء علي قصف بشار

الدولار

تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

ملكة جمال العرب

ملكة جمال العرب: كانوا يجبرونا على ممارسات لا أخلاقية

آمال فهمي

إذاعي شهير يروي قصة غريبة عن الإعلامية آمال فهمي

فرحات

فرحات لـ"الإخوان": ولولتكم على مرسي لن تفلح

أبو تريكة

أبو تريكة يفجر مفاجأة مدوية عن علاقته بالإخوان

صلاح

فريق غير متوقع يحاول خطف "صلاح" من ريال مدريد

غارات علي سوريا

"ملامح الحرب العالمية الثالثة بدأت لهذا السبب"

غرق

مصرع 16 شخصًا غرقًا بينهم أسرتان كاملتان

أوبر

مفاجأة بشأن حكم إعادة نشاط "أوبر" و"كريم"

فرحات لـ"الإخوان": ولولتكم على مرسي لن تفلح

الحياة السياسية

فرحات
فرحات

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

15 ألف طفل في أكبر ألبوم لضحايا بشار

#

علي جمعة يهاجم الإخوان بلفظ «خارج»

#

سر بكاء رئيس المجلس القومي للمرأة على الهواء

#

الديهي: لم نقم بدورنا في الحرب على الإرهاب

الإخوان

مرسى

شن الدكتور محمد نور فرحات - أستاذ القانون بجامعة الزقازيق - هجومًا حادًا على أنصار الإخوان والنظام بسبب هجومهم على الدكتور محمد البرادعي - نائب الرئيس السابق .

وقال "فرحات" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "لا شيء يدعو للأسي والحسرة والألم مثل قراءة التعليقات التي يكتبها أنصار النظام وأنصار الإخوان سواء علي تعليقات الدكتور البرادعي بعد كل تغريدة من تغريداته علي تويتر، وليته كان نقاشا أو حتي هجاءا بل أغلبه سب وقذف وافتراء وسوء خلق وأدب" حسب تعبيره.

وأضاف: "لا أحد يقف مع الظلم لأي طرف فالظلم ظلمات ولكن الجميع ظالمون ومظلومون والضحايا سقطوا من الجميع والجناة أيضا من الجميع ، أما الولولة علي الرئيس الشرعي المنتخب وتجاهل أخطاء جماعته التي عجلت بثورة الشعب عليهما فلن تفلح إلا مثلما يفلح التغني بنظام مبارك الفاسد الذي ثار الشعب عليه" حسب تعبيره.

وتابع: "أليس في هذه القرية الظالم والمظلوم أهلها رجل رشيد يقول كلمة حق ولو علي نفسه ويدرك أن بلاءنا في السياسة المختلطة بالدين أو الفاشية التي ترتدي قناع الوطنية ؟ متي يجئ هذا الزمان ؟ أنتظر مزيدا من الهجاء" حسب قوله.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 26 درجة
» مطالبة بمثول ترامب أمام المحكمة لمواجهة الممثلة الإباحية
» قصة المهندس الألماني الذي يبنى المدن الإسلامية
» العثور على بقايا أقدم إنسان بالتاريخ بالسعودية
» لسبب غريب.. انتحار واحدة من زوجات زعيم سوازيلاند الـ15‎
» مفاجأة حول برنامج "مليونير العرب" لجورج قرداحي
» دراسة: تناول اللحوم يصيب بأمراض القلب
» "المالية" : بيع سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو
» القصة الكاملة للجاسوس "الروسي" في بريطانيا
» بوتين يحذر العالم من أي "استفزازات وتكهنات"
» آخر تطورات أزمة إيهاب جلال ونادي الزمالك

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)