إذاعي شهير يروي قصة غريبة عن الإعلامية آمال فهمي

10 أبريل 2018 - 08:16 ص

كشف الإذاعي الشهير فهمي عمر مفاجأة غريبة عن الإعلامية الراحلة آمال فهمي ، مؤكدًا أنها كانت ممنوعة من تقديم نشرات الأخبار .



وقال "عمر" في مداخلة مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش إن الإعلامية آمال فهمي كانت تعاني من مشكلة معينة في نطق حرف (الراء) ولذلك قررت الإذاعة منعها من النشرات ".



وأضاف: "لكن المفارقة أن نطقها الغريب لحرف (الراء ) هذا هو ما تسبب في شهرة بقية برامجها مثل برنامج (عالناصية) ".



