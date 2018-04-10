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ملكة جمال العرب: كانوا يجبرونا على ممارسات لا أخلاقية

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ملكة جمال العرب
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ملكة جمال العرب

رانيا مصطفى

كشفت رانيا مصطفى - الحاصلة على جائزة (ملكة جمال العرب ) - أن الهيئة المشرفة على المسابقة كانت تجبر المتسابقات على ممارسات لا أخلاقية .

وأضافت في لقاء مع برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "كانوا يطلبون منا تناول المواد المخدرة .. العديد من المشاهد غير الأخلاقية اكتشفتها خلال مشاركتي بالمسابقة .. والإعلام الجزائري نشر العديد من تلك المشاهد من مسابقة ملكة جمال العرب التي أقيمت هناك".

وأضافت : "طلبت من الهيئة المنظمة اصطحاب والدتي معي لكنهم رفضوا رفضا باتا وبعدها وافقوا أمام إصراري .. بعدها أنشأت المتسابقات جروب على "الواتسات" وهناك فوجئت بهن يستخدمن ألفاظ خارجة .. والبعض هناك حاول يغريني لتناول المواد المخدرة والشيشة".

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