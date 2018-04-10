» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 26 درجة

10 أبريل 2018 - 09:04 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 10 أبريل، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

وسط الدلتا 14 27

الإسكندرية 13 24

بلطيم 14 23

مطروح 12 22

السلوم 12 31

سيوة 15 32

بورسعيد 17 22

دمياط 17 22

العريش 10 23

رفح 11 22

الإسماعيلية 14 26

السويس 15 25

رأس سدر 16 26

نخل 07 25

نويبع 19 28

طابا 15 25

كاترين 06 21

الطور 17 26

شرم الشيخ 20 29

الغردقة 19 29

مرسى علم 21 29

الفيوم 14 27

بني سويف 14 27

المنيا 12 28

أسيوط 13 29

سوهاج 14 30

قنا 15 31

الأقصر 16 32

أسوان 18 33

أبوسمبل 16 32

الوادي الجديد 18 32

شلاتين 20 29

أبو رماد 21 28

راس حدربة 21 27

حلايب 22 27