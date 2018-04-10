  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:19 ص
بحث متقدم
استشهاد نقيب الشرطة

الصور الأولى للضابط الشهيد ضحية تبادل إطلاق النار

دوما _سوريا

ترمب : موعدنا مع بشار الليلة أو بعد قليل

محمود الخطيب

الخطيب يجري جراحة في العمود الفقري خلال ساعات

سليمان جودة

جودة يدعو لرفع الأسعار للحفاظ على صحة المواطنين

الشرطة الامريكية ارشيفية

اقتحام مكتب محامي ترمب

الحوت الأزرق

"الحوت الأزرق" تتوعد طالبا بهذا التهديد

الشيخ الذهبي وزعيم التكفير شكري مصطفي

طلب خطير لـ "عثمان أحمد عثمان" لـ قتلة الذهبي

أرشيفية

بالفيديو....مصري يقيم عزاء لكلب

بالصور.. مواجهات عنيفة مع الشرطة في مدريد بسبب وفاة مهاجر

استشهاد نقييب شرطة في اشتباكات مسلحة

الرئيس السيسي

إعلامي: إنجازات السيسي عملت التهابات للإخوان

بهذه الطريقة احتفل "جوجل" بمولد عمر الشريف

الصفحة الأخيرة

ما لا تعرفه عن عمر الشريف
الراحل عمر الشريف

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«العاق وليد الشريف» يظهر ويدلي بصوته لـ«السيسي»

#

"ميدو": ودية البرتغال ستكشف الوجه الحقيقي للفراعنة

#

هل ناهد شريف والدة الإعلامية لميس الحديدى؟

#

بالفيديو.. جرافيتي "عمر الشريف" يزين شوارع جنيف

الزمالك

مرتضى منصور

مدير فنى

ايهاب جلال

أطلق محرك البحث العالمي جوجل احتفالية للفنان المصرى عمر الشريف بمنسبة ميلاده الـ86.

ووضع المحرك صورة "الشريف" على واجهته الرئيسية، احتفالاً بذكرى مولده الذى يحل اليوم 10 أبريل.

ولد عمر الشريف، فى الإسكندرية عام 1932، وعشق التمثيل منذ الضغر، ورفض العمل مع والده كتاجر للأخشاب، وبدأ التمثيل على مسرح فيكتوريا كوليدج التى كان يدرس بها.

حصل على فرصة العمر عندما شاهده المخرج يوسف شاهين وعرض عليه الوقوف أمام النجمة فاتن حمامة فى دور البطولة بفيلم "صراع فى الوادى" والذى فتح له أبواب النجومية، بعد تحقيقه نجاحا كبيرا، جعل من عمر الشريف وفاتن حمامة ثنائى فنى من أنجح الثنائيات، كما جمع الحب بينهما أيضا ليكلل بالزواج فى عام 1955، وأنجبا ابنهما طارق.

التقى عمر الشريف فى بداية الستينيات بالمخرج العالمي دافيد لين الذى اكتشفه وقدمه فى العديد من الأفلام، وقام بأداء عدد من الأدوار الناجحة والهامة فى السينما الأمريكية.

 سار عمر الشريف نحو العالمية بخطى ثابتة وواثقة، واستطاع أن يحصل على عدد من الجوائز العالمية، حيث رشح فى عام 1962 لجائزة الأوسكار عن أفضل دور مساعد فى فيلم لورنس العرب، كما حصل على جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل عام 1966 فى فيلم الدكتور زيفاجو، وفى 2004 تم منحه جائزة مشاهير فنانى العالم العربى تقديرا لعطائه السينمائى، وحاز أيضا فى نفس العام جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره فى فيلم "السيد إبراهيم وأزهار القرآن" لفرانسوا ديبرون، وحصل على جائزة الأسد الذهبى من مهرجان البندقية السينمائى عن مجمل أعماله.

ورغم وصوله للعالمية كان يعشق عمر الشريف مصر لدرجة جعلته يرفض الحصول على أى جواز سفر آخر، حيث كان يفخر بمصريته فى كل مكان ومن عشقه لم يتمنى شيئا فى أواخر أيامه سوى أن يموت ويدفن بها، وأصيب الشريف فى أيامه الأخيرة بمرض الزهايمر، ووافته المنية فى 10 يوليو 2015، وفارق الحياة عن عمر يناهز 83 عاما.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوبكى: 3 مدارس سياسية خرجت بعد سقوط مبارك
» فندي : تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض
» لبنان تستضيف أول عرض للمثليين الجنسيين
» شاهد.. لحظة التحرش بـ"عهد التميمي" أثناء التحقيق معها
» حمدى رزق: إدارة المصرى اليوم شاقة فى ظرف عصيب
» إصابة 7 أشخاص في انهيار عقارين بإمبابة
» مفاجأة.. "كوبر" يوجه ضربة قاضية لـ"عاشور"
» اليوم.. محاكمة بديع و738 متهمًا فى قضية "فض اعتصام رابعة "
» بالفيديو.. "مرتضى" يكشف عن المدير الفنى الجديد للزمالك
» بهذه الطريقة احتفل "جوجل" بمولد عمر الشريف
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 26 درجة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)