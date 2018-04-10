تغريدة خاشقجي تتحول إلي استفتاء علي قصف بشار

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طالب الإعلامي السوري فيصل القاسم بالاستفتاء علي مقترح نشره الإعلامي السعودي جمال خاشقجي يطالب فيه بالرد علي بشار وإرغامه كما تم  إرغام ميلوسوفيتش زعيم صربيا .

وقال القاسم علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر كيف تردون على جمال خاشقجي الذي يقول إن الحرب في يوغسلافيا لم تتوقف وأن ميلوسوفيتش لم يوقف إجرامه إلا بعد أن قصفته الطائرات الأمريكية لأسابيع وأجبرته على الحل وكذلك يجب أن يكون الأمر في سوريا؟، متسائلا : هل هذا الكلام سليم أم غير سليم؟

يذكر أيضا أن خاشقجي قد نشر علي حسابه ايضا علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن قصف بشار لا يكفي، الحل مثلما فعل كلينتون في البوسنة، اقصفه حتى يقبل بالتفاوض أو الخروج من المشهد من أجل سلام وسورية جديدة .

يأتي هذا في ظل القصف الكيماوي الغير مسبوق الذي قام به النظام السوري ضد أهالي دوما ، حيث اختنق المئات داخل الأقبية هروبا من القصف فماتوا بالكيماوي.

ممثل روسيا في مجلس الأمن استنكر استهداف دوما بالكيماوي ، وأن ما تم نشره من صور عبر وسائل الإعلام ما هو إلا " صور مفبركة" ، بحسب زعمه.

بينما قالت نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة "سترد" على هجوم مميت بأسلحة كيماوية في سوريا، سواء قام مجلس الأمن الدولي بتحرك أم لا.

وأبلغت هايلي المجلس قائلة: "وصلنا إلى اللحظة التي يتعين أن يرى فيها العالم تحقيق العدالة".

وأفاد دبلوماسيون أن هايلي عبرت عن رغبتها في أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على مشروع قرار أمريكي بشأن فتح تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.


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