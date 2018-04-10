» بالفيديو.. "مرتضى" يكشف عن المدير الفنى الجديد للزمالك

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن آخر التطورات بشأن التعاقد مع مدير فنى جديد خلفًا للراحل عن الفريق المدرب إيهاب جلال الذي تقدم باستقالته وتم قبولها من قبل رئيس النادي.

وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريح لمراسل برنامج "الغندور والجمهور" المذاع على فضائية "ltc"، أنه سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي لنادي الزمالك.

وقال "منصور": "عاوز اقفل صفحة إيهاب جلال بخيرها وشرها ، الراجل مؤدب حاول واجتهد وديه النتائج اللي وصلنا ليها".

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