إعلامي: إنجازات السيسي عملت التهابات للإخوان

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السيسي

العاصمة

تامر أمين

قال الإعلامي تامر عبد المنعم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنجز 11 ألف مشروع في فترته الرئاسية الأولى، وهناك مقال أمريكي أشاد بمشروعات الرئيس السيسي.

 وأضاف عبد المنعم، في برنامج "العاصمة" على قناة "العاصمة"، أن المقال أشاد بالاختلاف الكبير في الاقتصادي المصري بعد تولي الرئيس السيسي، وأكد أن فوز الرئيس السيسي كان أمر متوقعًا خاصة أن قعدته الشعبية كبيرة جدًا .

 وتابع: "كما أن السيسي حقق إنجازات في مشروعات الإسكان والبناء، وحفر قناة السويس، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة"، مضيفا: "إنجازات الرئيس عملت التهابات الإخوان".

 شاهد الفيديو..

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