» مفاجأة.. "كوبر" يوجه ضربة قاضية لـ"عاشور"

10 أبريل 2018 - 09:48 ص

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر خروج خط وسط النادي الأهلي من حساباته في خلال المعسكر المقبل في 14 يونيو ويستمر حتى 1 يوليو المقبل.

وجاء تفكير كوبر فى استبعاد عاشور بعد ظهوره بمستوى متواضع فى ودية اليونان التى أقيمت 27 مارس الماضى وانتهت بهزيمة الفراعنة بهدف دون رد، كما أن هناك قائمة كبيرة من المحترفين تصل لـ 17 لاعبا سيتم ضم 15 على الأقل منهم ويتبقى 8 أماكن فقط لقيدهم فى قائمة المونديال التى تشترط وجود 23 لاعبا فقط إلى جانب اللاعبين المحليين أحمد الشناوى وطارق حامد من الزمالك وأحمد فتحى ومحمد الشناوى أو شريف إكرامى وسعد سمير وعبد الله السعيد ومروان محسن ومفاضلة على المركز الأخير بين أكثر من لاعب وتحديدًا فى وسط الملعب مثل إسلام محارب ومحمود عبد العزيز ومحمد فتحى وناصر ماهر وهو ما سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة فى مباريات الدورى.