اليوم.. محاكمة 213 متهمًا من عناصر "تنظيم بيت المقدس"

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تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا، المعروفة باسم "أنصار بيت المقدس".

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية ديسمبر 2013والقاهرة يناير 2014.


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