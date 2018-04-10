جودة يدعو لرفع الأسعار للحفاظ على صحة المواطنين

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بريطانيا

الأسعار

سليمان جودة

المياه الغازية

الاستهلاك

دعا سليمان جودة، الكاتب الصحفى، شركات السلع الغذائية إلى رفع الأسعار بنسب صغيرة أو  فرض ضريبة نسبية، وذلك من أجل تخفيض نسب الشراء والاستهلاك وللحفاظ على صحة المواطنين من السلع التى قد تضر بصحتهم، لافتًا إلى أن بريطانيا اتخذت هذا القرار ولكن على المشروبات الغازية بفرض ضريبة جديدة على شركات  المشروبات الغازية لأنها لاحظت أن معدل البدانة  زاد بين الإنجليز .

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "فى صحتك" أن الحكومة البريطانية قررت برئاسة تريزا ماى، فرض ضريبة مقدارها 18 بنسًا، على كل لتر مشروبات غازية تزيد نسبة السكر فى كل مائة مليليتر منه على خمسة جرامات .

وتابع: "وقد كان الهدف كما ترى هو رفع سعر كل زجاجة مياه غازية، لأن المتوقع أن تضيف كل شركة قيمة الضريبة على أسعار منتجاتها، وعندما يتحرك سعر أى سلعة.. وليس المشروبات الغازية وحدها.. فإن الطبيعى أن يتحسس كل مستهلك جيبه، وأن يحسبها قبل أى عملية شراء، وأن يخفض استهلاكه، وأن يراجع نفسه مرتين إذا ما فكر فى تناول الزجاجة المُغرية فى يده ".


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