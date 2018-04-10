  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:18 ص
بحث متقدم
استشهاد نقيب الشرطة

الصور الأولى للضابط الشهيد ضحية تبادل إطلاق النار

دوما _سوريا

ترمب : موعدنا مع بشار الليلة أو بعد قليل

محمود الخطيب

الخطيب يجري جراحة في العمود الفقري خلال ساعات

سليمان جودة

جودة يدعو لرفع الأسعار للحفاظ على صحة المواطنين

الشرطة الامريكية ارشيفية

اقتحام مكتب محامي ترمب

الحوت الأزرق

"الحوت الأزرق" تتوعد طالبا بهذا التهديد

الشيخ الذهبي وزعيم التكفير شكري مصطفي

طلب خطير لـ "عثمان أحمد عثمان" لـ قتلة الذهبي

أرشيفية

بالفيديو....مصري يقيم عزاء لكلب

بالصور.. مواجهات عنيفة مع الشرطة في مدريد بسبب وفاة مهاجر

استشهاد نقييب شرطة في اشتباكات مسلحة

الرئيس السيسي

إعلامي: إنجازات السيسي عملت التهابات للإخوان

اقتحام مكتب محامي ترمب

عرب وعالم

الشرطة الامريكية ارشيفية
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

سقوط 15 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

#

«ممثلة إباحية»: أتعرض للتهديد بسبب علاقتي بـ«ترامب»

#

"محامي مريم" يكشف مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء عليها بلندن

#

نقابة محامى القليوبية تدعو أعضاءها لعدم التظاهر أو الإضراب

دونالد ترامب

الشرطة الأمريكية

محامي الرئيس

مايكل كوهين

اقتحمت قوات الشرطة الأمريكية "إف بي آي" في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء مكاتب "مايكل كوهين" المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وكان كوهين محور الجدل المثار مؤخراً، حاول دفع أموال لممثلة إباحية زعمت أنها مارست علاقة جنسية مع ترامب، مقابل شراء صمتها، بينما نفى ترامب علمه بذلك.

وأكدّ ستيفن ريان، محامى عن "كوهين" وقوع حملة المداهمة لمعاينة بعض الاتصالات، مضيفاً أنّه تمّ إبلاغه من قبل المدعين الفيدراليين بأنّ إجراء نيويورك، صادر جزئياً من قبل مكتب المحقق الخاص روبرت مولر، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوبكى: 3 مدارس سياسية خرجت بعد سقوط مبارك
» فندي : تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض
» لبنان تستضيف أول عرض للمثليين الجنسيين
» شاهد.. لحظة التحرش بـ"عهد التميمي" أثناء التحقيق معها
» حمدى رزق: إدارة المصرى اليوم شاقة فى ظرف عصيب
» إصابة 7 أشخاص في انهيار عقارين بإمبابة
» مفاجأة.. "كوبر" يوجه ضربة قاضية لـ"عاشور"
» اليوم.. محاكمة بديع و738 متهمًا فى قضية "فض اعتصام رابعة "
» بالفيديو.. "مرتضى" يكشف عن المدير الفنى الجديد للزمالك
» بهذه الطريقة احتفل "جوجل" بمولد عمر الشريف
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 26 درجة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)