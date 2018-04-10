اقتحام مكتب محامي ترمب

10 أبريل 2018 - 10:04 ص

اقتحمت قوات الشرطة الأمريكية "إف بي آي" في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء مكاتب "مايكل كوهين" المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وكان كوهين محور الجدل المثار مؤخراً، حاول دفع أموال لممثلة إباحية زعمت أنها مارست علاقة جنسية مع ترامب، مقابل شراء صمتها، بينما نفى ترامب علمه بذلك.

وأكدّ ستيفن ريان، محامى عن "كوهين" وقوع حملة المداهمة لمعاينة بعض الاتصالات، مضيفاً أنّه تمّ إبلاغه من قبل المدعين الفيدراليين بأنّ إجراء نيويورك، صادر جزئياً من قبل مكتب المحقق الخاص روبرت مولر، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.