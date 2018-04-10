» شاهد.. لحظة التحرش بـ"عهد التميمي" أثناء التحقيق معها

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عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو يرصد لحظة التحرش بالطفلة عهد التميمي خلال التحقيق معها بإسرائيل.

 وظهر المحققان الإسرائيليان في الفيديو الذي عرضه برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، وهما يتحرشان لفظيا بالطفلة "عهد" ويقولان لها: "وشك أحمر وشعرك أصفر ومكانك البحر مش الاعتقال".

 وعلق "الإبراشي" على الفيديو قائلاً: "هما اللي مكانهم في الاعتقال، سجون الاعتقال فخر، وليست تهمه، فهي أفضل من البحر وأي مكان للترفيه، عهد التميمي نموذج نفخر به في الكرامة".

 شاهد الفيديو..

 

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