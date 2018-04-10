"فشير" يرد على إنشائه جبهة معارضة بأمريكا بـ"صورة غريبة"

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رد الكاتب والروائي عز الدين شكري فشير على إحدى الجرائد الكبرى، التي نشرت خبرًاعن أنه كون جبهة معرضة في أمريكا. .

حيث قال، "دي آخر مرة رحت فيها نيويورك، السنة اللي فاتت".

واختتم تدوينته التي نشرها علي حسابة الخاص بتويتر مصطحبًا معها صورة خاصة لة، قائلًا: "غالبا دي الجبهة الإخوانية اللي قصدهم عليها" .

وكانت إحدى الجرائد قد وصفت "فشير" بأنه يلعب الآن دور "المحلل الجديد" لجماعة الإخوان، وأكد أن يسوق لحيلة جديدة لتسويق الإخوان، خاصة أنه محسوب على الدبلوماسية والثقافة أكثر من حسابه على السياسة بمعناها الحزبى والعملى.

وأوضحت الجريدة أن "فشير"، بدأ باتصالات إجراها مع عدد من تلاميذ البرادعى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من وجوه الإخوان فى أمريكا وبعض دول أوروبا، لعقد لقاء تأسيسي فى بروكلين بنيويورك، لوضع الخطوط الأساسية لجبهة الجديدة، مثل جبهة التغير 2010.

وتابعت الصحيفة: "فشير" يعتمد فى فكرته الجديدة على وجود عدد من القيادات البارزة فى جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي فى الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن وجود عدد من رجال البرادعى وأعضاء حركة 6 أبريل، ولا تتوفر معلومات حول هوية الشخصية التى يمكن أن تدعمها تلك الجبهة الجديدة لخوض انتخابات الرئاسة 2020، ووضع فشير قيادات من الإخوان علي رأس الاختيارات للانتخابات الرئاسية "علي حد وصف الجريدة".



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