» فندي : تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض

10 أبريل 2018 - 10:36 ص

قال الكاتب مأمون فندي أستاذ العلوم السياسية فى جامعة جورج تاون الأمريكية، إن تحرير الأرض لم يأت إلا بتحرير الإنسان ونقله إلى الحرية.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "تحرير الأرض وليس تحرير الإنسان، هذا كان دومًا هم العرب وكأن الدول هي شركات عقارات".

وتابع، "فندي": "الجيوش تحمي البلدان للحفاظ على أُسلوب حياة وقيم لكي يعيش الناس داخل بلدانهم أحرارًا، وليس الحفاظ على عقار يعيش فيه الناس أذلاء".

وأردف: "الأرض التي يعيش عليها الناس أحرار لا تتعدى كونها عقارًا بني عليه سجن، فمنذ عام 1948 ونحن نريد أن "نحرر أرضنا شبرًا شبرًا" غير مدركين أن تحرير الأرض لا يقوم به إلا إنسان حر".

واختتم تدوينته بقوله: "تحرير الإنسان يأتي قبل تحرير الأرض".

وتفاعل رواد تويتر حول تدوينة فاندي حيث قال محمد سميح: "الكلام مهم إنه يتسق مع الفعل قبل منتوه، ونتصور مثلا من يدعم الأنظمة الديكتاتورية وقمع الحريات في بلادنا"

وأضاف أخر قائلًا: "حر إزاي حضرتك؟ يعني في مقاييس زي مستوى الدخل وعجز الميزان وكده ولا حر دي حاجة نحسها بقلوبنا ومشاعرنا ولما نبقى أحرار هنتحرر؟