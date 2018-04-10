بعد قليل.. إعادة محاكمة ورثة سكرتارية مبارك بالكسب غير المشروع

10 أبريل 2018 - 10:45 ص

تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة "22" بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى العباسية، إعادة محاكمة ورثة اللواء جمال عبدالعزيز، رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بتهمة "الكسب غير المشروع".

كانت محكمة النقض قبلت طعن النيابة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجناية رقم 15 لسنة 2011 كسب غير مشروع، وعرض الأوراق على رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة جنائية أخرى لنظر موضوع القضية.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال اللواء جمال عبدالعزيز، لاتهامهم فى قضايا فساد جديدة مع أسرة مبارك، واستغلال وظائفهم.