  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:17 ص
بحث متقدم
استشهاد نقيب الشرطة

الصور الأولى للضابط الشهيد ضحية تبادل إطلاق النار

دوما _سوريا

ترمب : موعدنا مع بشار الليلة أو بعد قليل

محمود الخطيب

الخطيب يجري جراحة في العمود الفقري خلال ساعات

سليمان جودة

جودة يدعو لرفع الأسعار للحفاظ على صحة المواطنين

الشرطة الامريكية ارشيفية

اقتحام مكتب محامي ترمب

الحوت الأزرق

"الحوت الأزرق" تتوعد طالبا بهذا التهديد

الشيخ الذهبي وزعيم التكفير شكري مصطفي

طلب خطير لـ "عثمان أحمد عثمان" لـ قتلة الذهبي

أرشيفية

بالفيديو....مصري يقيم عزاء لكلب

بالصور.. مواجهات عنيفة مع الشرطة في مدريد بسبب وفاة مهاجر

استشهاد نقييب شرطة في اشتباكات مسلحة

الرئيس السيسي

إعلامي: إنجازات السيسي عملت التهابات للإخوان

بعد قليل.. إعادة محاكمة ورثة سكرتارية مبارك بالكسب غير المشروع

قضايا وحوادث

اللواء جمال عبدالعزيز
اللواء جمال عبدالعزيز

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

وفاة رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق

#

فتحى سرور عن "الشريف" للمحكمة: "جئنا للدفاع لا التصالح"

#

بدء محاكمة "مرسي" وآخرين بالتخابر مع حماس

#

تأجيل إعادة محاكمة ورثة سكرتارية "مبارك"

تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة "22" بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى العباسية، إعادة محاكمة ورثة اللواء جمال عبدالعزيز، رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بتهمة "الكسب غير المشروع".

كانت محكمة النقض قبلت طعن النيابة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجناية رقم 15 لسنة 2011 كسب غير مشروع، وعرض الأوراق على رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة جنائية أخرى لنظر موضوع القضية.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال اللواء جمال عبدالعزيز، لاتهامهم فى قضايا فساد جديدة مع أسرة مبارك، واستغلال وظائفهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوبكى: 3 مدارس سياسية خرجت بعد سقوط مبارك
» فندي : تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض
» لبنان تستضيف أول عرض للمثليين الجنسيين
» شاهد.. لحظة التحرش بـ"عهد التميمي" أثناء التحقيق معها
» حمدى رزق: إدارة المصرى اليوم شاقة فى ظرف عصيب
» إصابة 7 أشخاص في انهيار عقارين بإمبابة
» مفاجأة.. "كوبر" يوجه ضربة قاضية لـ"عاشور"
» اليوم.. محاكمة بديع و738 متهمًا فى قضية "فض اعتصام رابعة "
» بالفيديو.. "مرتضى" يكشف عن المدير الفنى الجديد للزمالك
» بهذه الطريقة احتفل "جوجل" بمولد عمر الشريف
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 26 درجة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)