  • الثلاثاء 10 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:17 ص
بحث متقدم
دوما _سوريا

ترمب : موعدنا مع بشار الليلة أو بعد قليل

محمود الخطيب

الخطيب يجري جراحة في العمود الفقري خلال ساعات

سليمان جودة

جودة يدعو لرفع الأسعار للحفاظ على صحة المواطنين

الشرطة الامريكية ارشيفية

اقتحام مكتب محامي ترمب

الحوت الأزرق

"الحوت الأزرق" تتوعد طالبا بهذا التهديد

الشيخ الذهبي وزعيم التكفير شكري مصطفي

طلب خطير لـ "عثمان أحمد عثمان" لـ قتلة الذهبي

أرشيفية

بالفيديو....مصري يقيم عزاء لكلب

بالصور.. مواجهات عنيفة مع الشرطة في مدريد بسبب وفاة مهاجر

استشهاد نقييب شرطة في اشتباكات مسلحة

الرئيس السيسي

إعلامي: إنجازات السيسي عملت التهابات للإخوان

بشار الأسد

تغريدة خاشقجي تتحول إلي استفتاء علي قصف بشار

ترمب : موعدنا مع بشار الليلة أو بعد قليل

عرب وعالم

دوما _سوريا
ارشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

وفاة رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق

#

وفاة سمير زاهر

#

وفاة والد الفنانة "صابرين"

#

طائرة الأهلي تهبط ببرج العرب استعدادًا للاتحاد

سوريا

ترامب

هجوم دوما

خيارات عسكرية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرد على هجوم دوما الكيميائي بالقوة لافتا إلى أنه سيتخذ القرار بشأن الوضع السوري الليلة أو بعد ذلك بقليل.

ومن المقرر أن يكون هناك خيارات عسكرية سيتخذها ترامب للرد على الوضع السوري والضرب بالكيمياوي.

حديث ترامب جاء خلال اجتماعه مع القادة العسكريين بشأن الهجوم الفظيع الذي وقع قرب دمشق.

وكان ترامب قال في وقت سابق، الاثنين، إنه سيتخذ قرارات هامة بشأن سوريا خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة.

وقال ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيتحدث مع القادة العسكريين، وسوف يحدد المسؤول عن الهجوم، سواء أكان روسيا أم حكومة الرئيس بشار الأسد أم إيران أم الثلاثة معا.

وأضاف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي في سوريا، والجميع سيدفع الثمن".

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد كان هجوما مريعا وفظيعا، عادة لا ترى أمورا كهذه رغم الأخبار السيئة من أنحاء العالم، إنك لا ترى مثل هذه الصور".

وأضاف: "نحن قلقون جدا لأن هجوما كهذا يمكن أن يحدث هذا الأمر يتعلق بالإنسانية، ولا يمكن السماح بأن يحدث".

وأعرب عن إدانته للهجوم الذي شنه النظام السوري على المدنيين في بلدة دوما المحاصرة بالسلاح الكيماوي، وتسبب بمقتل أكثر من 150 مدنيا، بينهم عشرات الأطفال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

جمال سلطان

ثلاثية (الخلافة، الجماعة ،الحزب) عند الإسلاميين

محمود سلطان

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

هل يستحق الإخوان "المصالحة"؟

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوبكى: 3 مدارس سياسية خرجت بعد سقوط مبارك
» فندي : تحرير الإنسان قبل تحرير الأرض
» لبنان تستضيف أول عرض للمثليين الجنسيين
» شاهد.. لحظة التحرش بـ"عهد التميمي" أثناء التحقيق معها
» حمدى رزق: إدارة المصرى اليوم شاقة فى ظرف عصيب
» إصابة 7 أشخاص في انهيار عقارين بإمبابة
» مفاجأة.. "كوبر" يوجه ضربة قاضية لـ"عاشور"
» اليوم.. محاكمة بديع و738 متهمًا فى قضية "فض اعتصام رابعة "
» بالفيديو.. "مرتضى" يكشف عن المدير الفنى الجديد للزمالك
» بهذه الطريقة احتفل "جوجل" بمولد عمر الشريف
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 26 درجة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)