ترمب : موعدنا مع بشار الليلة أو بعد قليل

10 أبريل 2018 - 10:49 ص

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرد على هجوم دوما الكيميائي بالقوة لافتا إلى أنه سيتخذ القرار بشأن الوضع السوري الليلة أو بعد ذلك بقليل.

ومن المقرر أن يكون هناك خيارات عسكرية سيتخذها ترامب للرد على الوضع السوري والضرب بالكيمياوي.

حديث ترامب جاء خلال اجتماعه مع القادة العسكريين بشأن الهجوم الفظيع الذي وقع قرب دمشق.

وكان ترامب قال في وقت سابق، الاثنين، إنه سيتخذ قرارات هامة بشأن سوريا خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة.

وقال ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيتحدث مع القادة العسكريين، وسوف يحدد المسؤول عن الهجوم، سواء أكان روسيا أم حكومة الرئيس بشار الأسد أم إيران أم الثلاثة معا.

وأضاف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي في سوريا، والجميع سيدفع الثمن".

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد كان هجوما مريعا وفظيعا، عادة لا ترى أمورا كهذه رغم الأخبار السيئة من أنحاء العالم، إنك لا ترى مثل هذه الصور".

وأضاف: "نحن قلقون جدا لأن هجوما كهذا يمكن أن يحدث هذا الأمر يتعلق بالإنسانية، ولا يمكن السماح بأن يحدث".

وأعرب عن إدانته للهجوم الذي شنه النظام السوري على المدنيين في بلدة دوما المحاصرة بالسلاح الكيماوي، وتسبب بمقتل أكثر من 150 مدنيا، بينهم عشرات الأطفال.